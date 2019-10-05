結夥持槍強盜退休警察開設之賭場　二審均重判

▲多名男子持槍結夥強盜退休警察開設的賭場，二審判刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

留姓男子等5人，2016年5月間持槍進入潘姓退休警員開設的賭場中行搶，得手近50萬財物。其中一名同夥事後向警方投案，警方也破獲此強盜集團。一審將留男等人判刑8年到7年8月不等刑期，案經上訴，二審高等法院仍依「加重強盜罪」，重判7年10月到7年4月不等刑期。可上訴。

本案發生於2016年5月初，當時31歲江姓男子與留姓友人等4人共同謀議，行搶賭場。一夥人相約在新北市中和區某檳榔攤前會合，再開車前往基隆廟口夜市旁的藥局，購買口罩掩飾身分，最後前往平溪十分寮某處停車場，拿出鎮暴槍、防狼噴霧劑、手套、頭套、刀械等物品，最後持槍進入賭場，還對空鳴槍大喊「搶劫！」，經搜刮現場賭資約48萬元以及手機等物品後逃逸。

案發後警方進行調查，並鎖定江男的車牌號碼追緝，但江男5天後自行到警局投案，他供稱，自己到最後一刻才知道是要去搶退休員警開設的賭場，但騎虎難下只好硬著頭皮硬上，過程中沒有傷害任何人，自己事後也沒有分得贓款，且案發後主動聯繫警方，尋求自首，希望能夠獲得緩刑。

警方因此循線逮捕留男等3人，並起出作案槍枝、刀械，另名李姓同夥則因故過世，檢方對留男等3人提起公訴。一審法院審理時，留男僅承認違法持有槍械，否認結夥強盜賭場。但一審法院根據江男的供詞，認定留男等人有罪，將3人分別判刑8年到7年8月不等刑期。

案件上訴二審，高等法院審理時，留男仍否認犯罪，但其中1名同夥則認罪，並全盤托出。二審法院仍認定他們犯「加重強盜罪」，重判7年10月到7年4月不等刑期。可上訴。至於投案的江姓男子，則獲得法院減刑，判刑3年8月。