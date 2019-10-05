世新迎接社群媒體時代　邀專家從大數據中千錘百練出真價值

▲謝邦彥與學生分享如何在社群時代中洞察先機、創造價值。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣記者協會與世新大學口語傳播學系共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講。邀請中華資料採礦協會秘書長謝邦彥和同學們分享如何在社群媒體時代中，分析網路上的大數據，洞察先機，創造價值。

謝邦彥強調所謂的價值，就是人想要追求的需求、目標。舉例來說，人想要安全感、愛與被愛、自尊、被接納等等。透過諸如同理心體會人們的需求，甚至運用創新思考的方式，能夠看到一般人沒有想到的問題與解決方案，這樣提出的洞見，才能凸顯出來，成為商機或是眾人想要學習的方案。

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▲謝邦彥與學生合影留念。（圖／記者崔至雲攝）

另外，謝邦彥也展示了他分析大數據所使用的工具R語言程式，它可以在網路上抓取資料，分析詞頻、詞雲、相關性、主題分析、文本分類、情感分析等等。從最基本的斷詞，然後開始找到合適的詞彙，進行一連串的後續分析。並舉例如何運用在公關、行銷、公共衛生等議題。

▲課程結束世新學生向謝邦彥提問。（圖／記者崔至雲攝）

謝邦彥一再提醒大家要先知道數據分析的目的是什麼，不要一開始就掉入艱澀程式、浩瀚資料中，而忘了真正要達到的目的。

最後謝邦彥並以一個廟裡面「台階石」與「石雕佛像」的小故事做結尾。同樣是一塊石頭，「台階石」抱怨自己只能任人踐踏；石雕佛像卻是眾人膜拜，但「石雕佛像」也是任人千錘百鍊之後才有的際遇。謝邦彥勉勵同學，要承受各種千錘百鍊的挑戰，才能讓自己未來有更好的成就。





▲世新大學（右起）副校長陳清河長、台灣記者協會秘書長楊天佑、口傳系主任胡全威與博士謝邦彥（右二）合影。（圖／世新大學提供）