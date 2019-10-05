電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

▲根據銀行局統計，電子支付使用人數達568萬人，較去年同期增加逾1倍。（圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布8月電子支付機構最新業務表現，電子支付使用人數達較去年同期增加逾1倍，其中今年8月的收受儲值金、消費金額雙雙創下歷年單月新高。

根據金管會銀行局統計，截至今年8月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有21家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約568萬人，較去年同期增加285萬人，成長逾1倍。

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8月當月代理收付實質交易款項金額約40.5億元，較去年同期增加12.7億元，年增率達45.66%，打破歷史新高紀錄；8月當月收受儲值款項金額約22.7億元，較去年同期大幅成長暴增1622.07%，同步改寫歷年新高紀錄。

銀行局官員表示，電子支付機構近年來積極推廣業務，簽下的特約商店也越來越多，使得民眾使用支付的意願越來越高，若要使用支付通常需要先存錢才能使用，這也是消費和儲值金額不斷攀升的原因。

另觀察使用人數，LINE Pay一卡通以173.5萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是玉山銀行（104.1萬人），第三名則為街口支付（95.2萬人）；至於收付交易部分，玉山銀行以15.36億元位居第一，而街口、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到10.11億元、1.73億元。