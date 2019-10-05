　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼電子支付。（圖／達志影像）

▲根據銀行局統計，電子支付使用人數達568萬人，較去年同期增加逾1倍。（圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布8月電子支付機構最新業務表現，電子支付使用人數達較去年同期增加逾1倍，其中今年8月的收受儲值金、消費金額雙雙創下歷年單月新高。

根據金管會銀行局統計，截至今年8月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有21家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約568萬人，較去年同期增加285萬人，成長逾1倍。

請繼續往下閱讀...

8月當月代理收付實質交易款項金額約40.5億元，較去年同期增加12.7億元，年增率達45.66%，打破歷史新高紀錄；8月當月收受儲值款項金額約22.7億元，較去年同期大幅成長暴增1622.07%，同步改寫歷年新高紀錄。

銀行局官員表示，電子支付機構近年來積極推廣業務，簽下的特約商店也越來越多，使得民眾使用支付的意願越來越高，若要使用支付通常需要先存錢才能使用，這也是消費和儲值金額不斷攀升的原因。

另觀察使用人數，LINE Pay一卡通以173.5萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是玉山銀行（104.1萬人），第三名則為街口支付（95.2萬人）；至於收付交易部分，玉山銀行以15.36億元位居第一，而街口、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到10.11億元、1.73億元。

ET快訊
陪連千毅賣遊艇！穿內衣開奧迪R8爆紅…「23歲千金辣模」超狂
好市多黑色購物節來了！「台灣7天全球最長」日期曝光
快訊／馬英九批操弄「芒果乾」　蔡英文反擊：種芒果的就是他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

謝金河：美劍指華為　反讓三星撿到槍

電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

雙十國慶！金牌台啤國慶限定版來了　全台限量240萬罐

八大公股銀之首！一銀小微企業貸款　半年助5000位小老闆圓夢

iPhone新機給力！大立光9月營收65.96億元　再創歷史新高

快訊／美失業率創50年新低　美股三大指早盤全面上漲！

因應中美貿易戰前進東南亞　廣達斥資10億設立泰國子公司

節能家電退稅　注意發票上要載明型號

交易金額衝千億元　台灣Pay明年擬繼續轉帳免手續費

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

謝金河：美劍指華為　反讓三星撿到槍

電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

雙十國慶！金牌台啤國慶限定版來了　全台限量240萬罐

八大公股銀之首！一銀小微企業貸款　半年助5000位小老闆圓夢

iPhone新機給力！大立光9月營收65.96億元　再創歷史新高

快訊／美失業率創50年新低　美股三大指早盤全面上漲！

因應中美貿易戰前進東南亞　廣達斥資10億設立泰國子公司

節能家電退稅　注意發票上要載明型號

交易金額衝千億元　台灣Pay明年擬繼續轉帳免手續費

NBA要求報真實身高　狀元威廉森竟少3公分巴格利更扯

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

車一開過「人孔蓋秒爆炸」…鳳山女驚恐尖叫！警消研判：化糞池沼氣壓力太大

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／反送中波及！美大廠當季「黑色服飾」　深圳運到台灣賣...結果被禁運

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

香港迪士尼宣布「延至13點」開放園區　今晚六合彩「延3天開獎」

陸黃金週4天運送「3.45億人次」！景區塞爆「只看到人頭」

財經熱門新聞

房產專家Sway：不建議買遠雄..

換腦先想怎麼賣　植物蝦熱銷德日

即／美失業率新低　美股全面上漲

日圓飆至三周新高　換新台幣5萬..

神卡發威！玉山銀連2個月榮登發..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

拒當下流老人　各年級生解方看這..

彩券中獎5千元以下領獎　免身分..

加油再等等！下周油價預估出爐　..

因應中美貿易戰前進東南亞　廣達..

頭獎衝5.9億！大樂透最後加開..

節能家電退稅　發票要載明型號

影／專家購屋看三點「重大公建、..

分析師：75%Netflix用..

更多熱門

相關新聞

保險局盯遠雄人壽投資「遠雄國匯」滯銷　明年未出清或出租繼續罰

保險業者手握廣大保戶的保費，想要尋找投資出路，還是得符合規定，否則就會遭到金管會懲處。保險局官員舉例，遠雄人壽投資位於新北市新莊區的「遠雄國匯」，總戶數200戶卻只賣掉30戶，違反「不動產投資必須即時利用並有收益」規定，今年6月被罰100萬元，並要求1年內將尚未出售的170戶賣掉或出租。

壽險轉養老金意願低　專家點出2關鍵因素

交易金額衝千億　台灣Pay擬繼續轉帳免手續費

外資又回來了！9月淨匯入932億

小額終老險放寬　7月保費衝破億元大關

關鍵字：

金管會電子支付街口歐付寶商店消費

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面