iPhone 6s ＆ 6s Plus「沒有電源」有救了！　Apple啟動免費維修計畫

▲特定iPhone 6s或iPhone 6s Plus不能開啟電源的用戶，將可獲得官方免費維修的機會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple近期悄悄地啟動了一項計畫，將針對特定iPhone 6s和 iPhone 6s Plus裝置可能會因某個組件故障，導致不能開啟電源的用戶提供免費維修。不過根據官網指出，此問題只會影響序號在一定範圍中，製造期為2018年10月至2019年8月內的裝置。

據了解，特定的iPhone 6s和iPhone 6s Plus裝置可能會因某個組件故障，導致不能開啟電源。如果你認為自己的裝置遭遇過此問題，可以透過官網的序號檢查工具，查看自己所持有的iPhone 6s或iPhone 6s Plus是否符合免費維修資格。

不過要注意的是，如果你的iPhone有任何會影響此次維修的損壞情況，例如螢幕破裂，則須在接受這項計畫維修前先解決該問題。且在某些情況下，可能需要支付額外的維修費用。再者，Apple可能會限制維修條件，或要求只能在原購買國家或地區接受維修。

另外，這項免費維修計畫並不會延長你的iPhone 6s和iPhone 6s Plus的標準保固範圍。這項方案涵蓋裝置首次零售之後2年期間受影響的iPhone 6s和iPhone 6s Plus 裝置。