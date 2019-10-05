快訊／誠實蜜蜂「正式撤台」！內部信曝光：不會有任何工作人員續留台灣

▲誠實蜜蜂宣布徹台。（資料圖／公關提供）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台「honestbee誠實蜜蜂」自去年爆出積欠合作店家貨款事情，掀起風波，事後總部出面緩頰只是暫停台灣營業項目，熟料近日有多家合作業者收到總部透過Email寄來的內部信，內容提到因新加坡總部需要更長時間進行募資，除台灣辦公室將搬離原地址外，「不會有任何工作人員續留台灣」，正式撤離台灣。

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▲誠實蜜蜂總部內部信。（圖／讀者提供）

誠實蜜蜂合作業者白小姐表示，近日收到由公司發出的mail，內容寫道台灣辦公司將搬離原地址，同時不會有任何工作人員續留台灣，讓部分業者十分著急，但也有人已經看破。白小姐指出，誠實蜜蜂從未向合作業者說明財務上為什麼會有問題，欠貨款2年時間，僅有和部分自救會成員達成協議會陸續還款，不過只到去年8月為止，今年所有貨款全都沒有給付。

白小姐指出，針對欠款部分日前曾求助過律師、立委，可惜法律邊隊商家沒有實質保障，再加上合作業者都是小吃店，「薪水沒有很高」，想要連署、提告，時間也是一大問題，如今台灣區誠實蜜蜂又宣布撤台，等於未來只能和新加坡總部聯絡，想打海外官司實在不容易。

誠實蜜蜂2016年1月進軍台灣，短短3年時間於今年2月爆出拖欠全台數百間餐廳、上百萬款項，當時先以轉換系統由解釋，直至5月依舊未還款，同月誠實蜜蜂還發出聲明強調台灣市場將會維持正常營運，孰料隔月28日就收到新加坡總部指示「從6月28日起暫時停止台灣的營業項目」，當時全台受害餐廳也組成自救會數次前往總部追討欠款，無奈誠實蜜蜂僅派一名會計出面道歉，始終未給予正面回應，如今更是直接宣布撤台。