母等5年渴望抱孫！卻在待產前倒下...女兒淚求：來當寶寶換我愛您一輩子

▲女子在醫院待產，流淚許願，希望過世的母親成為她肚裡的孩子，「換我照顧您、愛您一輩子」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子於2014年結婚，其母親一直關心何時可抱孫，後來又怕造成她的壓力，不太敢開口問，直到今年女子成功受孕，全家都好開心...但就在3個月前，母親突然昏倒，她趕到醫院卻只能見最後一面...如今女子在醫院待產，她許願說，「媽咪呀～我在待產了，記得來當我的樂樂，換我照顧您、愛您一輩子」。

「為什麼動作這麼慢？」女子在臉書爆怨公社罵著自己，「結婚5年才懷孕，我的媽咪從關心問到怕我壓力太大，都不敢問什麼時候可以抱孫，好不容易，今年過年可以開心的宣布我懷孕的好消息，我們全家都期待著這個小生命的到來」

她難過地說，「懷孕過程的種種不舒服，讓我特別感謝您把我養大、照顧的這麼好，沒想到~此刻我在待產了，您卻在3個月前無預警的離開我，一接到您昏倒在急診室的電話，趕過去卻是看您最後一面，連道別的話都來不及聽您說了，您就這麼急著想來當我的孩子呀～媽咪呀～我在待產了，記得來當我的樂樂，換我照顧您、愛您一輩子」

此番言論惹哭了網友，紛紛留言，「媽咪！要加油！！」、「許媽媽的急促想抱孫就是知道自己時日不多了，但往好處想～祂在另一邊看顧著你們成長呢～加油」、「媽媽愛妳~冥冥中 會一直陪伴妳!!加油」、「媽媽會讓你順利生產，出生當你的樂樂的，所以媽咪要加油喔」、「我哭了」

不再眷戀青春，因為我持續擁有