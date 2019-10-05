重陽節前夕　永康警分局長探望員警父母

▲重陽節即將來臨，台南巿警永康分局分局長呂世明，為祝賀員警高壽父母，專程探訪員警高齡父母，致贈敬老禮劵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重陽節即將來臨，台南巿警永康分局分局長呂世明，為祝賀員警高壽父母，專程探訪員警高齡父母，並轉達市警局長周幼偉祝賀之意，且致贈敬老禮劵。

呂世明分局長前往新巿區拜訪組長鄭丁焄母親，鄭母雖高齡85歲，惟耳聰目明且精神奕奕，閒談之間得知鄭母早期務農並育有4子生活不易，4子成年後均不負父母所望，在社會中均有良好成就。呂世明分局長在席間與鄭母請教養生之道且相談甚歡、笑聲滿堂。

此外，呂世明分局長也特別前往佳里區探訪即將榮調佳里分局偵查隊副隊長何國榮高齡86歲父親，何父亦是從警退休人員，對於呂世明分局長遠道來訪，感到驚喜萬分。呂世明分局長表示，何員在分局工作表現相當優異，本次為了公私兼顧，特地請調回佳里分局服務，盼能就近照料高齡父親，永康分局同仁雖然不捨，但盡孝是每個子女的本分，所以也只能割愛。

呂世明分局長表示，家有一老如有一寶，長輩永遠是每位員警家庭的珍寶。藉著重陽佳節前夕的敬老活動，希望能提倡敬老尊賢的傳統精神，更祝福高壽長輩能快樂久久、健康九九。