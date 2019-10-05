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雲端最前線／女力大爆發！台女性參政比例飆升破1/3

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新聞節目中心／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲2日與4位民眾黨立委提名人選，以及過去曾擔任柯幕僚的「郭家軍」李縉穎，合拍宣傳照。據了解，柯文哲預計在雙十連假期間替小雞們站台，10月下旬將提出第二波立委名單。《雲端最前線》5日邀請嘉義市議員戴寧、台北市議員鍾沛君、民眾黨立委參選人蔡宜芳、民進黨立委參選人謝佩芬、永齡基金會顧問郭昕宜與主持人楊文嘉深度探討。

對於柯文哲與郭台銘合作，柯營幕僚認為，因兩人支持者都是在比較中間，郭台銘偏向知識藍、經濟藍，柯文哲則是綠吃一點，並且觀察到英粉跟柯粉重疊性確實下降，呈現分流狀況，而郭柯兩人都是為了中華民國好，當然樂見兩人合作，且在得知郭台銘不登記總統連署前，早已規劃兩人合體，相信未來有很多機會合體。

▲▼郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

▲郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

2018 年地方首長大選結果，堪稱女力大爆發；宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠，均是女將身分。另外，台灣女性立法委員比率創新高，2017 年女性國會議員比率達 38.1%，不只較 2007 年增加 16.9 個百分點，更傲視瑞士、英國、中國大陸、新加坡、美國、南韓及日本等國均未達 3 成，低於台灣。

另外，2018 年地方首長大選結果，堪稱女力大爆發；宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠，均是女將身分。另外，台灣女性立法委員比率創新高，2017 年女性國會議員比率達 38.1%，不只較 2007 年增加 16.9 個百分點，更傲視瑞士、英國、中國大陸、新加坡、美國、南韓及日本等國均未達 3 成，低於台灣。《雲端最前線》5日邀請嘉義市議員戴寧、台北市議員鍾沛君、民眾黨立委參選人蔡宜芳、民進黨立委參選人謝佩芬、永齡基金會顧問郭昕宜與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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