美國北韓實務協商瑞典登場！　睽違7月重啟對話「內容保密到家」

▲ 畢根4日離開會議地點。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

2月底越南「川金二會」宣告破局，無核化協商陷入停滯，時隔7個月終於重啟。北韓及美國實務協商代表團日前抵達瑞典斯德哥爾摩，繼4日的預備性接觸，5日上午正式針對完全無核化及建立朝鮮半島和平體制展開實務協商。

北韓代表團由實務協商首席代表、外務省巡迴大使金明吉為首，美國代表團則由國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）率領，今早分別乘車抵達會議場地，展開實務會談。

《韓聯社》報導，會議地點戒備森嚴；當地警察封住附近道路，也禁止記者等外部人士靠近。從4日的準備會議到5日的實務協商，會談內容都保密到家。分析指出，雙方代表預計商討兩國元首2018年6月在新加坡峰會中談到的完全無核化、建立新關係及朝鮮半島和平體制的履行方案。

此前有報導指出，實務協商有機會談超過1天。雖然目前雙方代表團都沒有延長原定計畫的跡象，依然不能排除會談時間拉長的可能性。

美媒VOX此前報導，川普政府想出對策，未來36個月暫停制裁北韓煤炭、紡織物的出口，條件是平壤關閉寧邊核設施並採取進一步措施。這個消息曾被美國國務院否認，不過，兩名消息人士告訴媒體，華府本周與平壤會晤時，會提出這個建議。

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