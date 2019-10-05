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更新香港旅遊警示！新加坡外交部公布「4日活動表」　籲國人暫避

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▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲抗議民眾戴著口罩站上街頭。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

香港政府宣布自5日起開始實施「禁蒙面法」，引起示威民眾不滿，沒想到4日晚間傳出有一名14歲少年左大腿中彈，情況危急。對於香港目前的狀況，新加坡外交部4日更新網站上的旅遊警示，呼籲國民除非必要，否則近期不要前往香港旅行。

新加坡外交部網站上的文章指出，自2019年6月以來，香港各地陸續發生大規模的抗議活動，而且越來越難預測究竟會發生什麼事，加上有媒體報導指稱10月4日至7日在以下地點可能會有示威活動，因此建議國民暫時不要前往香港旅遊，因為可能會遇到交通中斷等狀況。

1.10月4日晚上：荃灣、深水埗、黃大仙、沙田、屯門、太子、灣仔
2.10月5日下午：荃灣、青衣、西九龍、九龍灣、將軍澳、銅鑼灣往遮打花園有遊行
4.10月6日下午：銅鑼灣維多利亞公園
5.10月7日晚上：港鐵太子站

新加坡外交部也提醒，人在香港的國民應該採取必要的預防措施，確保自身安全，隨時保持警惕並留意相關新聞和當地政府指示，也要記得向家人、朋友報平安。

新加坡更新香港旅遊警示。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

▲新加坡外交部呼籲國民近期不要前往香港。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

據了解，自從香港政府宣布要實施「禁蒙面法」，隨即引起示威民眾不滿，4日晚間9時許在元朗地區傳出有便衣警察駕駛私人車輛進行掃蕩，撤離後將車停在輕軌鐵路上，沒想到卻被其他示威者發現，不僅遭圍毆，還有人丟擲汽油彈，警員用無線電向同事求救時不小心掉出配槍，遭踢走趕忙衝去撿回來，接著就朝示威群眾開槍，子彈打中一名14歲少年的大腿。

香港醫管局證實，中彈的少年被送往屯門醫院接受緊急手術，但情況還是相當危急。到了5日凌晨，仍有大批防暴警及速龍小隊堵在醫院急診室的電梯口，元朗區助理指揮官（刑事）游乃強表示要到病房調查事件，並拒絕透露少年的情況，或是否要進行拘捕。

▼香港反送中遊行。（圖／路透）

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

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