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別想顏料塗臉！香港《禁蒙面法》執法懶人包...僅三種人豁免

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▲▼ 中環遊行,反送中,香港,禁蒙面法。（圖／路透社）

▲港人4日下午遊行抗議《禁止蒙面規例》。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港《禁止蒙面規例》今（5）日零時零分生效，引發大批市民不滿，認為自身權益遭到破壞。對此，港府也提出蒙面者的「合理辯解」，包括醫學或健康理由、宗教理由以及正在從事專業或受僱工作等三類人，可「依法蒙面」出現在遊行集會現場。

▲林鄭月娥,禁蒙面法。（圖／翻攝香港電台）

▲林鄭月娥4日率司局長召開記者會，宣佈引用緊急法，訂立《禁蒙面法》。（圖／翻攝自香港電台直播）

什麼情況下不能「蒙面」？

在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用「可能隱藏身份」的蒙面物品即屬犯罪。所謂規範的集會與遊行，即警方發出不反對通知書的公眾集會和遊行，例如民陣在7月1日發起的遊行，即獲得「不反對通知書」。

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲有網友想出顏料塗料、絲襪套頭、頭髮遮臉的應對方式。（圖／路透）

用顏料塗臉等方式算「蒙面」嗎？

法例中的「蒙面」是指使用面罩，或者任何其他物品遮掩臉部全部，以及部分的物品掩面，例如有網友提議用顏料仿效特種部隊畫上難以識別容貌的妝容，也屬違法。

▲示威者戴上口罩在砸損玻璃。（圖／記者黃彥傑攝）

哪類人可以「蒙面」?

香港保安局長李家超提到，有三類有合理辯解的人士可獲豁免：一、因從事專業或受僱工作，為其個人人身安全理由，要蒙面在遊行集會現場出現的人士如執勤的警員；二、因宗教理由，例如其宗教信仰是要遮掩面部的人士；三、因先前已存在的醫學或健康理由，而要戴口罩等人士。

▼顏料塗臉亦會觸犯法例。（圖／路透）

▲▼香港政府祭出禁止蒙面法規,香港反送中,禁蒙面法。（圖／路透）

如果違法「蒙面」下場會如何?

該法規定在《公安條例》規範的集會與遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品，違例者最高可罰款2.5萬元（港元，下同，約新台幣9.9萬元）及監禁1年。

若是被指控違反《禁蒙面法》，被告也可以提出「合理辯解」，提供足夠證據證明自己符合上述合法權限或合理辯解，控方則需提出足以排除合理疑點的證據，證明辯解無效。這意味著，要想讓「蒙面」的行為合法，被控者要提出辯解論點，讓控方無法反駁。《禁蒙面法》的檢控期限為干犯罪行當日起計的12個月。

▲▼ 中環遊行,反送中,香港,禁蒙面法。（圖／路透社）

▲在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。（圖／路透社）

不遵指示解除蒙面　可罰款1萬監禁半年

該法例亦規定，警務人員可以在任何公眾地方截停任何人士，要求除去蒙面物品，以核實身份，如該人士不遵從指示，最高可以判罰款1萬元及監禁6個月。

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