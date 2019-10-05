色軍人網路把13歲嫩妹　誘騙她拍「三角洲+柱狀物」還到速食店活春宮

軍軍人網聊把13歲少女，竟誘騙自拍猥褻照還到速食店活春宮。圖為示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

張姓軍人透過匿名交友軟體「Rooit」認識年僅13歲少女小愛（化名），竟先誘騙她自拍下體與筆和笛子入鏡的猥褻照，還相約到速食餐廳女廁指交及口交，事件曝光後認錯寫道歉書，還賠償50萬才取得和解。台中地院審結，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪、現役軍人對於未滿14歲未成年人性交罪，判他1年10月徒刑，緩刑5年，並提供40小時義務勞務。全案可上訴。

29歲張姓男子2017年11月間入伍服兵役，隔年6月15日透過手機匿名交友軟體「Rooit」，化名「Josh」認識當時只有13歲的少女小愛。兩人相聊甚歡，張男在聊天中也得知小愛年齡，竟勸說小愛自拍下體跟筆及笛子一起入鏡的猥褻照片傳給他看。

2人同年7月6日上午11點半相約在某國小見面，接著前往摩斯漢堡素食餐廳用餐，隨後跑到女生廁所，張男取得小愛同意，由小愛自己脫下衣褲，讓張男用手指插入陰道，並幫張男口交。小愛因內心有罪惡感，隔月中旬某晚跟母親坦承，母親火大報警，並假裝是小愛約張男出來，當場逮人。

張男對於小愛母親指控均坦認犯行，並與小愛父母以50萬元和解，也寫道歉信向小愛及父母表歉意，也獲得對方願意給予附條件的緩刑宣告。

法官審酌，張男對未滿14歲的小愛口交及誘拍猥褻照，影響她身心健康發展。考量張男行為時正值血氣方剛、精力旺盛年齡，未能克制個人性欲犯錯，但未採取強暴、脅迫等嚴重影響告訴人甲女意思決定自由手段，坦認犯行且和解道歉等，最後依依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪及現役軍人對於未滿14歲未成年人性交罪，判處張男1年10月，緩刑5年，需提供40小時義務勞務。

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