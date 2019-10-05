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一看時間「4:44」頻率超高！大票網震驚點頭：半夜瞄到秒清醒　內行解答

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安樂死專題,手錶,時間,懷錶。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲通常我們看時間，也是瞄一眼，並不會特別去記得數字。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多人都曾碰過，當瞄一眼手錶或手機上的時間時，老是看到同樣的數字。就有網友好奇發問，「大家會不會常常看到某個時間」，沒想到引來熱烈回響，其中「4:44」呼聲最高，甚至有人覺得毛毛的、不吉利；然而，內行卻直言，這只是心理作用啦！

一名網友在PTT發文說道，她用手機看時間，發現超常看到「14：44」這個時間點，不禁好奇大家有沒有相同經驗，而這究竟是巧合，還是什麼特別現象？

請繼續往下閱讀...

▲許多鄉民都說，自己很常看到4:44。（圖／翻攝自PTT）

▲許多鄉民都說，自己很常看到4:44。（圖／翻攝自PTT）

有趣的是，不少鄉民狂點頭附和，直回「我真的蠻常看到4:44的，剛好也是4:44出生」、「不常看時間，但每次偶爾看一下都會剛好是4：44」、「有次半夜起床尿尿，看一下時間4:44，瞬間醒了」、「4:44很常看到，今年至少3次」、「4:44真的頻率很高」、「我也是4：44好扯喔」。

手機,講電話,滑手機,低頭族,等人,咖啡廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，就有內行指出，「這是種心理學現象，因為其他時間點的數字對你來說沒有意義，所以平常就算看到也沒反應，例如今天你對4：44有感覺，每當你碰巧看到這個時間點的時候，你就會有種錯覺，怎麼好像很常看到，像我是很常看到電量剩87%啦」、「事實的真相是，你隨時都在看時間，但並不會去在意，甚至不自覺有過看時間的動作，除非看到的是會引起你注意的數字，所以才會有這種錯覺」、「是4:44比較有記憶點罷了」。

還有鄉民建議，每次把看到的時間都寫下來，才能證明真的比較常看到那個數字，否則只不過是你對某種數字特別有感覺而已。另外，也有一些人笑說，「我是一直看到自己的生日數字。」

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