黑色購物節來了！台灣好市多「7天全球最長」剁手日期曝光...價格絕對甜

▲今年黑色購物節長達一周，網友嗨翻！（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年「黑色購物節」喪屍部隊可要養足體力，美式賣場好市多（Costco）破天荒連辦一周，從11月25日至12月1日讓會員買好買滿，副總經理王友玫透露，這一次不僅是全球為期最長的購物節，更強調「商品價格」絕對很有感！

年底除了是百貨周年慶，好市多也將在11月25日（星期一）瘋狂舉辦「黑色購物節」，有別於過去只有3天促銷日，這次戰線延長至7天，也就是到12月1日（星期日）才結束。

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更狂的是，台灣是全球好市多中，率先舉辦「為期最長黑色購物節」的國家。對此，王友玫解釋，購物節天數長，希望可分散人潮，提供較舒適採買環境，也確保會員購物安全。

至於眾人最期待的「下殺折扣」幅度有多大？王友玫笑稱，一樣保持神祕度與驚喜感，希望會員親赴賣場一起來挖寶，堅持保密到家。面對記者追問，這次價格有感的商品是否聚焦在3C產品上？王友玫仍不給予正面回應，她特別強調，推出的商品價格絕對香甜。

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▲網友準備荷包大失血了！（圖／記者張一中攝）

另外，去年不少會員抗議，明明購物節有3天，多數商品卻早在第一天就秒殺完售，針對此狀況，王友玫回應，今年各分店全力以赴，一定會盡量備足商品數量，讓會員買好買滿。最後營業時間部分，各分店仍維持正常（上午10:00至晚上9:30），倘若各分店有提早準備完善，也可讓會員先進場搶購，分散人潮外也可減少排隊時間。

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