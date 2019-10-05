影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國日前發生一起離譜的案件，賓州東北部一名男子就要和未婚妻步入禮堂，沒想到卻被控在婚禮2天前性侵女賓客，直到他的未婚妻出現後才停手。但鄰居提供的照片顯示，這起事件並未影響兩人的婚事，現在看來是一對幸福的夫妻。

▲ 準新娘在結婚前夕目睹未婚夫性侵女賓客。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警方說明，兩人在9月1日舉辦婚禮，而這起事件發生在8月30日，地點在賓州斯特勞茲堡（Stroudsburg）附近一處度假勝地。當時他們和賓客一起在飯店舉行婚前的慶祝派對，沒想到28歲的準新郎卡尼（Daniel Carney）趁機對來自奧勒岡州的29歲女賓客伸出魔爪。

法庭文件顯示，受害者當天和這對新人的朋友們一起在飯店裡慶祝即將到來的婚禮，一整天都在喝酒。她喝了至少3瓶啤酒和2杯伏特加，只記得自己被帶離水面便醉到昏了過去，醒來後發現自己在樓下的男子更衣室裡，而卡尼的手在她身上遊走、脫下她的比基尼，還咬了她一口。

新娘走進更衣室後，這場襲擊才停止，一度引發卡尼與新娘間的肢體衝突。但卡尼的一名友人證實，他們還是結婚了。這對夫婦現在的鄰居也表示，「他們看起來很好，沒聽到什麼爭吵。」

調查指出，卡尼事發後在婚禮當天傳簡訊給受害者表示，為了新娘，希望不要把事情鬧大。他針對性侵行為打電話向受害者道歉，宣稱兩人沒有發生性行為，但還是要求受害者服用避孕藥，以避免她意外懷孕。