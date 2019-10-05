　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國日前發生一起離譜的案件，賓州東北部一名男子就要和未婚妻步入禮堂，沒想到卻被控在婚禮2天前性侵女賓客，直到他的未婚妻出現後才停手。但鄰居提供的照片顯示，這起事件並未影響兩人的婚事，現在看來是一對幸福的夫妻。

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲ 準新娘在結婚前夕目睹未婚夫性侵女賓客。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警方說明，兩人在9月1日舉辦婚禮，而這起事件發生在8月30日，地點在賓州斯特勞茲堡（Stroudsburg）附近一處度假勝地。當時他們和賓客一起在飯店舉行婚前的慶祝派對，沒想到28歲的準新郎卡尼（Daniel Carney）趁機對來自奧勒岡州的29歲女賓客伸出魔爪。

法庭文件顯示，受害者當天和這對新人的朋友們一起在飯店裡慶祝即將到來的婚禮，一整天都在喝酒。她喝了至少3瓶啤酒和2杯伏特加，只記得自己被帶離水面便醉到昏了過去，醒來後發現自己在樓下的男子更衣室裡，而卡尼的手在她身上遊走、脫下她的比基尼，還咬了她一口。

新娘走進更衣室後，這場襲擊才停止，一度引發卡尼與新娘間的肢體衝突。但卡尼的一名友人證實，他們還是結婚了。這對夫婦現在的鄰居也表示，「他們看起來很好，沒聽到什麼爭吵。」

調查指出，卡尼事發後在婚禮當天傳簡訊給受害者表示，為了新娘，希望不要把事情鬧大。他針對性侵行為打電話向受害者道歉，宣稱兩人沒有發生性行為，但還是要求受害者服用避孕藥，以避免她意外懷孕。

ET快訊
快訊／八里64快速道路嚴重車禍！「貨櫃車失控」撞破隔音牆　駕
顏料塗臉也不行！香港《禁蒙面法》懶人包一次看懂　僅三種人免罰
準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

強生承諾遵守《班恩法案》…未達成協議就延後脫歐　反對派：不相信

牙齒血肉佔半臉！俄國女孩天生沒嘴唇下巴　11hr手術後「終於能微笑」

我駐瑞典外館2019國慶酒會改地　北京稱「違反國際法」打壓內幕曝光

紐約地鐵槍擊1死！25歲男對槓前女友新歡「腹部中彈不治」　嫌逃逸中

更新香港旅遊警示！新加坡外交部公布「4日活動表」　籲國人暫避

「中國製造」危害資安！貿易戰延燒至鐵路　美國會擬禁購中國列車

美眾院發傳票要白宮交出「通烏門」文件　川普堅持：全院表決才配合

裸女跪爬咬咬、躺椅張腿！比利時球隊爆性醜聞　「球員餐廳集合」性愛影片曝

香港引《緊急法》禁蒙面　美眾院議長批：加深言論自由擔憂

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

強生承諾遵守《班恩法案》…未達成協議就延後脫歐　反對派：不相信

牙齒血肉佔半臉！俄國女孩天生沒嘴唇下巴　11hr手術後「終於能微笑」

我駐瑞典外館2019國慶酒會改地　北京稱「違反國際法」打壓內幕曝光

紐約地鐵槍擊1死！25歲男對槓前女友新歡「腹部中彈不治」　嫌逃逸中

更新香港旅遊警示！新加坡外交部公布「4日活動表」　籲國人暫避

「中國製造」危害資安！貿易戰延燒至鐵路　美國會擬禁購中國列車

美眾院發傳票要白宮交出「通烏門」文件　川普堅持：全院表決才配合

裸女跪爬咬咬、躺椅張腿！比利時球隊爆性醜聞　「球員餐廳集合」性愛影片曝

香港引《緊急法》禁蒙面　美眾院議長批：加深言論自由擔憂

房仲預售屋談一半稱「屋主女兒不肯賣」　一家四口亂了…網拆招：演戲演起來

在網路上賣賓士…他遇到積極買家　歡喜赴約卻遭強制過戶還被丟包在山區

世田賽／男子400接英國37秒56創今年最佳　日本、中國進決賽

玩命關頭主角保羅沃克21台珍藏名車將拍賣　所得投入公益作愛心

亞錦賽／只打中日韓　林子偉、張育成出賽有限制

最近壓力太大？12星座的「專屬解憂抗壓法」　巨蟹大哭一場、天蠍好好睡一覺

長期照顧家人…家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

「玫瑰瞳麟眼」15大驚句拳頭硬了！　王瞳阿姨氣噗噗：幹嘛一直找我們「頑童」嘛

大雅惡火2勇消喪命　鄰居證詞「變電箱爆炸」疑是起火原因

快帶小孩來！兒童新樂園「平日免費」還送遊樂券　國慶寶寶也免錢

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

韓國瑜紅到日本！被取「遲刻魔」..

自動駕駛　色富豪在飛機上啪啪啪

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

美眉髮型超有哏　被笑很像那一根

裸女跪爬…比利時球隊爆集體性醜..

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫..

天生半臉血肉　俄女孩能微笑了

富家女做愛後猝死　男友被控謀殺

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

她登山扭到腳　竟被同行山友丟包

他用iPhone 3年「變成G..

川普：調查拜登是因為他們貪腐

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

更多熱門

相關新聞

紐約地鐵槍擊1死！　警展開追捕

美國紐約地鐵當地4日晚間6時30分（台灣時間5日上午6時30分）爆發槍案，一名男子與前女友的現任男友起口角衝突，但對方卻突然拔槍朝他的腹部開了一槍。最新消息指出，該名腹部中槍的25歲男子事後被緊急送醫，但到院後宣告不治。

中國製造危害資安　美擬禁購列車

美眾院發傳票要白宮交出通烏門文件

裸女跪爬…比利時球隊爆集體性醜聞

洛杉磯機場航廈禁Uber　盼緩解塞車

關鍵字：

性侵北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面