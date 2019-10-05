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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰酸硬要變焦點　柯文哲：民進黨把投票率降到最低就贏了

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻槓上民進黨，甚至直接點名總統府秘書長陳菊猛批，引來綠營群起反攻。針對民進黨主席卓榮泰酸已不是焦點但硬要變焦點，柯文哲反嗆，「他們就很怕我變成焦點」；柯還分析，明年總統大選，民進黨策略應該是「降溫戰術」，把投票率降到最低他們就贏了，就穩穩的贏，這大概是他們現在的戰略。

對於批評陳菊一事，柯文哲說，還是那句話，面對問題是解決問題的第一步，還是應該誠實面對問題，今天很多民進黨的困境，還是要誠實去面對，「我也不會講，就是…，還是那句話，面對問題是解決問題的第一步，誠實面對問題為什麼會發生」。

而陳水扁爆料，稱九合一選舉後，柯文哲不斷要民進黨交的「戰犯」就是陳菊。對此，柯文哲裝傻表示，「我會這樣跟他講嗎？有講這麼清楚嗎？什麼時候講的？」，接著說，顯然阿扁總統的記憶力越來越好，我都記不起來他怎麼還記得。

日前接受專訪時稱陳菊「不能上半生坐牢下半生就為非作歹」，遭網友造樣造句反酸「不能上半生救很多人下半生就為非作歹」，對此，柯文哲態度大方表示，「對啊，所以我們都拿來做為自我警惕之用，沒有錯」。

媒體追問，現在對民進黨的心態是不是恨鐵不成鋼？柯文哲說，以前也是支持民進黨，「在我們年輕的時候，我們也是希望說有一個台灣人的本土政權，結果說，天啊怎麼變成這個樣子？實在是，這不是我們期望的啦坦白講，算了以後專訪再來講」。
 

▲▼柯文哲出席108年重陽節系列活動。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲出席108年重陽節系列活動。（圖／記者張榮恩攝）

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