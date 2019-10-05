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八大公股銀之首！一銀小微企業貸款　半年助5000位小老闆圓夢

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▲▼微型企業貸款,中小企業,一銀。（圖／一銀提供）

▲一銀小微企業優惠貸款，半年助5000個小老闆圓夢。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行表示，自從推出「小微企業優惠貸款」，近半年新增5000個新戶，等於短短時間內幫助了5000個小老闆，居八大公股銀行之冠。

一銀表示，該行自今年5月起，為中小、微型企業量身打造「小微企業優惠融資貸款」，只要公司行號登記未滿5年、雇用員工數在20人以下、資本額在500萬元或年營收在1000萬元以下，只要符合一項條件，都可以向一銀188家分行申辦，也可以透過一銀「微企e時貸」提出申請，近半年已經新增5000戶中小及微型企業申貸。

請繼續往下閱讀...

一銀表示，微企e時貸沒有營業時間限制，企業主任何時間都可以透過線上平台完成貸款申請，流程只要3分鐘，只要客戶文件備齊且完成開戶作業，最快一天就可以完成撥貸，使小微企業可以快速地取得創業及營運週轉金。

根據中小企業信保基金統計資料顯示，中小企業千億融資保證專案自今年5月開辦以來，一銀送保新戶及金額較金融同業、八大公股行庫之首。

一銀表示，另外了響應政府鼓勵台商境外資金回台，一銀自今年10月起也陸續在全台灣辦理了5場「境外資金匯回專法講座」，並且提供台商匯回資金外幣優存個案議價、信託管理、「歡迎台商回臺投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等貸款專案，盼能對回流台商提供最溫暖的一條龍式服務。

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