深夜女子淒厲尖叫阻醉男友　「擋不住髒話罵警」最後…進警局

▲陳男遭警方壓制帶回警局偵訊。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

鳳山凌晨傳出一起車禍，一輛自小客在路口不斷往前開又倒車，伴隨著另名女性的尖叫聲引起警方注意，上前盤查後發現是一名男性駕駛酒駕，又不讓一旁的女性友人協助代駕，因而擦撞路旁另輛自小客，警方上前壓制後將男子帶回警局留置，待酒醒再行訊問，媒體聞訊趕抵採訪後卻遭派出所以「偵查不公開」為由阻擋。

▲陳男撞上路邊停放的自小客。（圖／記者洪正達翻攝）



▲陳男推擠又以三字經辱警，遭噴辣椒水制服。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，5號凌晨鳳山警網巡邏時，發現陳姓男子駕駛自小客不停前進後退，形跡相當怪異，且一旁又有女性欲搶回駕駛權，隨後便撞上路邊另輛自小客，員警上前處理後，陳男非但不配合還奮力抵抗又辱罵員警三字經，警方情急之下噴灑辣椒水，陳男耐不住強烈刺激才乖乖就範，帶回派出所進行酒測後果然超標，訊後依涉《公共危險》、《妨害公務》等罪名送辦。

不過，在整起事件中發生了一個插曲，當媒體聞訊趕到案發現場及派出所進行採訪後，卻遭警方以「偵查不公開」阻擋採訪，而鳳山分局督察組已在5日早上回應「已介入調查」並公開道歉。

▲▼陳男與女性友人皆進了派出所。（圖／記者洪正達翻攝）

