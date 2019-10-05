萬名「寶可夢」訓練家湧三重抓稀寶　日本人自製妖怪圖鑑掛胸前

▲新北大都會公園舉辦寶可夢活動。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

政治中心／綜合報導

風靡全台的寶可夢3日在新北現身了！唯一一場的抓寶盛典《Pokémon GO Safari Zone》一連四天在「新北大都會公園」登場，現場除了出現許多稀有寶可夢，讓各地訓練家們紛紛湧入，且抓寶之餘還能和寶可夢們近距離接觸。另外，有訓練家將想交換的寶可夢自製成妖怪圖鑑掛在胸前跟背包，讓其他訓練家一目了然。

由新北市長侯友宜與Niantic亞太區資深行銷總監足立光、The Pokémon Company執行董事福永晉共同出席寶可夢活動開幕儀式，現場湧入各地來的訓練家，也有外國人一同加入抓寶的行列。在新北大都會公園內同時設有主題紀念品快閃商店、美食區籍休憩區等，而3日起至6日止，活動期間內，新北市內60處景點也將會有飛天螳螂、三蜜蜂、走路草、蚊香蝌蚪出沒，訓練師們可以好好把握捕捉寶可夢的機會。

喜歡皮卡丘的朋友也別錯過每日的現場表演及見面會，上午11點、下午2點、3點半登場。不僅有台灣各處的訓練家慕名而來，更有來自日本等地的外國旅客一同加入抓寶行列。還有訓練家將想交換的寶可夢自製成妖怪圖鑑掛在胸前跟背包，讓其他訓練家一目了然。

不過這幾日天氣較為炎熱，有參與活動的訓練師反映，大都會公園樹蔭過少，希望主辦單位能增加遮陽棚的數量，還有訓練家提到，活動限定的寶可夢僅能在主會場捕捉，會發生集中塞爆的情況。

對於有現場民眾反應網路大當機，完全無法抓寶的問題，主辦單位也表示，活動結束後已隨即連夜和美、日公司開會討論，確定和現場電信網路無關，手機和line等全天都很順。

▲▼有訓練家將想交換的寶可夢自製成妖怪圖鑑掛在胸前跟背包。（圖／記者樓菀玲攝）