裸女跪爬咬咬、躺椅張腿！比利時球隊爆性醜聞　「球員餐廳集合」性愛影片曝

記者林瑩真／綜合外電報導

比利時一支業餘足球隊Espoir Minerois爆出性醜聞，一段「裸女爬地」的影片流出，懷疑球員們在訓練後與裸女在球隊餐廳發生性行為。但目前不能確定是集體性侵還是性愛派對。

影片顯示，在球隊的自助餐廳中，幾名穿著Espoir Minerois球衣的球員看著全身赤裸的紅髮女子在地板上爬行。據稱，女子最後爬向圍繞的球員中間，對其中一名球員口交。

Scandale sexuel à la buvette du foot de La Minerie: «Il y a des preuves que ma fille n’était pas dans un état normal» https://t.co/bAeWmcmmlr — Sudpresse (@sudpresseonline) October 2, 2019

第二段影片，則是女子躺在按摩椅上與一名球員進行性行為，女子絲毫沒有抗拒或抵擋球員的動作。其他則有女子近乎半裸、單穿內衣褲就站在球員們身邊聊天的畫面。

綜合外媒報導，該支影片被認為是在9月20日的訓練後，由球員們拍攝的性愛影片，之後被分享至網路。對此，裸女及其母親決定提告，裸女母親表示，「有證據可以證明我女兒是不正常的狀態」，懷疑女兒被下藥或酒醉，希望透過法院查清事實。

Scandale sexuel dans la buvette du foot de La Minerie en province de Liège: des joueurs sanctionnés! https://t.co/C395jUoKR4 — Nord Eclair .be (@Nord_Eclair_be) October 1, 2019

由於此事涉嫌集體性侵，檢調單位已經立案調查，據稱，一名球員承認「玩得太過火」，但堅持女子是自願的。球隊則表示，已經對參與此事的球員進行停賽等處罰，不過「我們不知道到底發生了什麼事」，會查清事實真相。

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