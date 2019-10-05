　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裸女跪爬咬咬、躺椅張腿！比利時球隊爆性醜聞　「球員餐廳集合」性愛影片曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／綜合外電報導

比利時一支業餘足球隊Espoir Minerois爆出性醜聞，一段「裸女爬地」的影片流出，懷疑球員們在訓練後與裸女在球隊餐廳發生性行為。但目前不能確定是集體性侵還是性愛派對。

影片顯示，在球隊的自助餐廳中，幾名穿著Espoir Minerois球衣的球員看著全身赤裸的紅髮女子在地板上爬行。據稱，女子最後爬向圍繞的球員中間，對其中一名球員口交。

第二段影片，則是女子躺在按摩椅上與一名球員進行性行為，女子絲毫沒有抗拒或抵擋球員的動作。其他則有女子近乎半裸、單穿內衣褲就站在球員們身邊聊天的畫面。

綜合外媒報導，該支影片被認為是在9月20日的訓練後，由球員們拍攝的性愛影片，之後被分享至網路。對此，裸女及其母親決定提告，裸女母親表示，「有證據可以證明我女兒是不正常的狀態」，懷疑女兒被下藥或酒醉，希望透過法院查清事實。

由於此事涉嫌集體性侵，檢調單位已經立案調查，據稱，一名球員承認「玩得太過火」，但堅持女子是自願的。球隊則表示，已經對參與此事的球員進行停賽等處罰，不過「我們不知道到底發生了什麼事」，會查清事實真相。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／誠實蜜蜂「正式撤台」！內部信曝光：不會有任何工作人員續
直播主買連千毅70萬勞力士！10家當鋪沒人敢驗…網抓包造假痕
馬俊麟正宮「超優背景」起底！畢業5年當設計師…超仙氣質網讚爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾院發傳票要白宮交出「通烏門」文件　川普堅持：全院表決才配合

裸女跪爬咬咬、躺椅張腿！比利時球隊爆性醜聞　「球員餐廳集合」性愛影片曝

香港引《緊急法》禁蒙面　美眾院議長批：加深言論自由擔憂

遊美國注意！洛杉磯國際機場「Uber禁在航廈搭」　盼緩解大塞車

英國男火車飆罵「我很笨！」　休假警一抓手腕…「猛烈頭錘」秒制伏

同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

不文的聯想　美眉髮型超有哏　被笑很像「那一根」！

要中國、烏克蘭調查拜登？　川普：一切都是為了反貪腐

厄瓜多減少燃油補貼　運輸工人罷工遭催淚彈驅趕

啟動自動駕駛 富豪在小飛機上跟15歲少女啪啪啪！

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

美眾院發傳票要白宮交出「通烏門」文件　川普堅持：全院表決才配合

裸女跪爬咬咬、躺椅張腿！比利時球隊爆性醜聞　「球員餐廳集合」性愛影片曝

香港引《緊急法》禁蒙面　美眾院議長批：加深言論自由擔憂

遊美國注意！洛杉磯國際機場「Uber禁在航廈搭」　盼緩解大塞車

英國男火車飆罵「我很笨！」　休假警一抓手腕…「猛烈頭錘」秒制伏

同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

不文的聯想　美眉髮型超有哏　被笑很像「那一根」！

要中國、烏克蘭調查拜登？　川普：一切都是為了反貪腐

厄瓜多減少燃油補貼　運輸工人罷工遭催淚彈驅趕

啟動自動駕駛 富豪在小飛機上跟15歲少女啪啪啪！

不買房下場會很淒慘？　網爆：沒房生小孩長大會恨你

開吉韓粉！劉婦怒爆「海產店吃3個月都不用錢」　民進黨：道歉否則採取法律行動

電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

快訊／誠實蜜蜂「正式撤台」！內部信曝光：不會有任何工作人員續留台灣

一切都是假！全國考訊偽造上海交大簡章、錄取通知書　判吐還96萬學雜費

吉拉迪帶美國備戰12強爭奧運　下週先面試小熊教頭

假一賠百萬限條件！連千毅親諾「買包有賠」…愛馬仕包鑑定出贗品了

國慶快樂！蔡英文：國家不是為了被仰望「而是努力和你站在一起」

愛犬翻白眼「四肢僵直」...她崩潰哭喊：被毒殺了！　下秒眼淚瞬間吸乾

《禁蒙面法》生效！香港百佳超市、屈臣氏接連刊登「休息一天」

國際熱門新聞

韓國瑜紅到日本！被取「遲刻魔」..

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

自動駕駛　色富豪在飛機上啪啪啪

美眉髮型超有哏　被笑很像那一根

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫..

川普：調查拜登是因為他們貪腐

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

他用iPhone 3年「變成G..

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

她登山扭到腳　竟被同行山友丟包

捐精　竟成為17名孩子的父親

男女白天路旁車震　女伸腿出車窗

德民眾請願與台建交　連署破5萬..

富家女做愛後猝死　男友被控謀殺

更多熱門

相關新聞

枕頭悶臉性侵應召女　男逼付開房費

劉姓男子2017年12月間透過通訊軟體LINE聯繫應召女郎小海（化名），雙方相約到台中某摩鐵進行性交易，他身上明明沒錢，仍執意要發生性關係，最後不僅性侵得逞，還毆打女方逼迫她支付開房間的費用。後來兩人以賠償20萬元達成和解，但台中高分院法官仍依強制性交罪判劉男3年3月有期徒刑，恐嚇取財罪的部分則改判無罪，全案仍可上訴。

她傳訊「空虛難耐」…學長啪完翻臉！

印尼寡婦控性侵　真相：吸毒榨8男

蒜頭塗下面可殺菌　毒蟲控室友性侵

爆性騷遭退演　男高音多明哥辭職

關鍵字：

比利時Espoir Minerois球員性侵性愛趴醜聞裸女

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

女星睽違2年回歸《炮仔聲》

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面