影／香港教育局提「學生校內外禁戴口罩」　中學校長主席：學校不屬於公共地方

▲學生戴口罩恐怕有觸法之嫌。（示意圖／翻攝自香港眾志臉書）

記者朱世凱／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨（4）日宣布引用《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，並於今（5）日0時生效。香港教育局也在當天向全港學校寄信，要求學校提醒學生、家長、教職員、校內工作人士，校內外均不可配戴口罩或遮住臉孔。中學校長會主席鄧振強對此回應，《禁蒙面法》規管針對的是公眾地方，學校不屬於公共地方，相信法例不會在校內執行。

據《香港01》報導，鄧振強5日出席商台節目《政經星期六》表示，教育局昨日安排倉促，提供的範本並不清晰，導致學校被逼著在資訊不足的情況下，向學生發出家長信；所以下周將與教育局召開會議，希望稍後再向學生解說有關法例的內容，以免學生誤觸法網。

他也說，蒙面法規管針對的是公眾地方，不過學校不屬於公共地方，相信法例不會在校內執行，加上校園內戴口罩已經是常態，每逢流感高峰期，學校也都會免費提供口罩。

▼香港教育局針對《禁止蒙面規例》向全港學校學生發出信件。（圖／翻攝自香港突發事故報料區）

鄧振強接著指出，教育局提供的範本內容只列明任何人身處受規管的公眾集會、公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能會隱藏身分的蒙面物品即屬犯罪，「但沒有包括警方有權要求戴面罩的人除下口罩，若不遵從就是違法」。

輔導教師協會榮譽顧問何玉芬則說，學校是學習知識的地方，老師的職責並不是執法，以前學生戴口罩均會上前關心問候；不過未來法例生效後，倘若見到學生戴口罩，就會不清楚該不該上前問候，希望外界給予教育工作者空間，否則將會令過去努力與學生建立的互信打破。

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