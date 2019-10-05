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與男友吵架「白富美」找好友勸和　閨蜜竟大義滅親：快分手，她照片是假的！

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▲▼ 閨蜜抖真相 。（圖／廈門日報）

▲相親網站上的美艷照片與真實的李婕妤差距甚遠。（圖／廈門日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

廈門一位羅姓男子去年11月在知名相親網站上，與一位叫「李婕妤」墜入愛河，有求必應的他陸續給了女友7萬元（人民幣，下同），但兩人從沒見過面，而就在今年8月小兩口吵架時，李婕妤找來閨蜜小靜（化名）說和，結果閨蜜竟直接爆出真相，「她照片都是假的，別被騙了。」

據《廈門日報》報導，羅男坦誠，當時被網站上「33歲、留學多年、家境優越、設計總監......」的條件吸引，其中最誘人的還是李婕妤動人的照片。墜入愛河後，羅男對女友提出的要求幾乎有求必應，李婕妤以「戀愛紅包」、「投資理財」、「支付生活費」等理由，拿走了他共計7萬餘元。

「我曾懷疑過她的真實身份，便多次要求與她視頻（視訊）聊天。但她都說『加班』、『在忙』拒絕了」，羅男說，當時怕繼續提要求會惹女友生氣，也就沒有再提。

▼羅男多次通過微信轉錢給女友。（圖／廈門日報）

▲▼ 閨蜜抖真相 。（圖／廈門日報）

兩人今年8月在聊天過程中發生爭吵，為了緩和男友的情緒，李婕妤專門找來好友小靜前來說和。但在聊天過程中，小靜告訴羅男，其實「李婕妤」真名為萬某，所用照片都不是本人，希望他不要再上當受騙。羅男隨後意識到自己被騙，氣得打電話報警。

經過派出所近一個月的偵查，發現小靜所說屬實，「李婕妤」其實名叫萬某，今年已經38歲，雖未婚但育有一子，並且長相與其發給羅男的照片有較大差距。杏林派出所9月中趕赴萬某在沙縣的住處，將其抓獲歸案，目前案件正在進一步偵辦當中。

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