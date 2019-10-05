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轉戰印度、越南！　三星在陸最後一家手機廠熄燈...對華佈局轉高端製造

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▲▼三星工廠,三星天津工廠。（圖／視覺中國）

▲三星電子今年第二季度在華智能手機市場的份額已不足1%。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

三星電子2日宣佈，公司已停止在中國生產手機產品，這意味著，如今位於廣東惠州的最後一家手機製造廠也已正式關閉。對此三星中國近日回應稱，綜合考慮到全球手機市場現況，為提高全球生產運營效率，不得已做出惠州工廠停產的決定，「今後也將持續在華進行高端產業的投資。」

▲▼天津三星手機製造工廠。（圖／CFP）

▲位於天津的手機製造工廠已關閉。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，惠州工廠是1992年三星最初在華設立的工廠之一，繼2018年底關閉天津廠後，三星在中國最後一家手機製造廠也已關閉，產能轉往越南、印度等國家。對此，三星發出聲明稱，入華27年來，緊隨中國政府的產業指導方向，及時調整產業佈局以適應中國市場的急速發展和變化，「本次惠州工廠的調整是正常的產業調整。」

三星表示，他們在華產業佈局已經轉型為符合中國政府指導方向的高端製造產業，近6年在華高端產業持續投資，金額超200億美元，遠高於產業調整的金額，今後也將持續在華進行高端產業的投資。

針對員工安置問題，三星稱，將全力保障員工合法權益，通過分公司轉置，再就業支援等各種形式妥善解決，盡可能降低員工損失。此外，在幾個月前，惠州三星電子已經不斷在微信公眾號上，推送其他企業的招聘資訊，為該廠員工尋找工作機會。

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