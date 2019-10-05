直播主是竹聯堂主！嗆館長「騙人沒看過流氓」3個月後被逮　發4聲明澄清

▲直播主蘭小明日前直播嗆館長，引起關注。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導

直播主-蘭小明今年7月開直播嗆館長陳之漢，向上追查發現，他竟然是竹聯幫蘭堂的李姓堂主，涉嫌教唆小弟持槍恐嚇、插乾股，從事暴力討債，3日見時機成熟，循線逮捕4人。對此蘭小明在臉書發表四點聲明，強調「本人固不否認早年曾因案接受法律制裁，惟近年本人均兢兢業業經營小本生意，信譽良好，絕不再涉入非法活動。」

根據《東森新聞》報導，蘭小明在直播中嗆館長「騙人沒看過流氓喔」，警方深入調查半年後，發現蘭小明不僅是一家餐廳老闆，還是竹聯幫蘭堂堂主。警方也發現，蘭小明除了教唆小弟暴力討債外，還在士林天母北路一家土地開發公司，以帳目不清為由強索1300萬。

警方眼見時機成熟，將蘭小明等4人逮捕，依違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送偵辦，也將持續追查有多少名共犯、受害者。對於報導，蘭小明在臉書發表四點聲明：

就今日媒體所報導關於本人涉入非法活動乙事，均未曾向本人查證，內容核與事實不符，且擅自使用未經本人授權之影片及照片，茲聲明如下：

一、本人並未如報導所載參與、唆使、指揮任何人從事非法活動，於昨日配合警方前往說明，並已向偵查檢察官澄清警方所移送之內容存有諸多謬誤。

二、本人固不否認早年曾因案接受法律制裁，惟近年本人均兢兢業業經營小本生意，信譽良好，絕不再涉入非法活動。

三、期盼各界應重視更生人之權益，而非憑其過往，抹滅更生人為重返社會所作之努力。

四 、 相關報導及新聞稿內容不實，且未經本人授權擅自使用本人之照片、影像，此外更有違反偵查不公開等規定之虞，已委請律師蒐證當中，如仍執意為不實指控，將提起相關民刑事訴追，以維本人名譽，絕不寬貸。

▲對於媒體報導，蘭小明發表4點聲明。（圖／翻攝Facebook／蘭小明）

蘭小明曾經接受《鏡週刊》專訪時談到嗆館長直播，蘭小明說「我那天晚上酒喝多了，我隔天一看，我的媽啊，我在幹什麼？」、「最後我們雙方，都能找到一個平衡點落幕才是最重要的。」蘭小明現在同時是家頂級燒肉店負責人，這家店則是他4年前向債務人頂下經營。

►他奶奶的美麗小秘訣

