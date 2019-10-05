韓國瑜民調下滑　李艷秋：問題在於「討厭度領先」

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者張乃文／綜合報導

距離2020總統大選不到百日，但近日幾份民調皆顯示高雄市長韓國瑜的支持度下滑。資深媒體人李艷秋認為，韓國瑜的問題不在支持度落後，在於「討厭度領先」。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，韓國瑜的支持度為33.2％相較於9月10日的民調結果增加了6.1個百分點，不過民調也另外調查「最討厭的政治人物」，韓國瑜則以46.6％拿下了第一名。而李艷秋4日在臉書PO文，她說，從八月份開始的民調，韓國瑜的支持度普遍比蔡英文落後10％，但討厭度幾乎都超過蔡英文20％。

李艷秋認為，支持誰有可能受氛圍或親朋好友影響而改變，但討厭一個人的情緒張力一旦產生很難拉回頭，「韓國瑜現在的困境，就是支持他的很鐵，討厭他的更鐵」。她提到，去年韓國瑜在高雄也是最後三個月開始翻轉，「他現在還能重演去年的奇蹟嗎？」選舉情勢變化莫測，沒有人能預言，韓國瑜應該還有努力的時間與空間，但他必須徹底面對三個面向「蔡英文撿到砲、韓粉到處樹敵及自己本身的領袖高度」。

李艷秋舉例，不少事件都看到這個政府斷送司法威信，綠營肥貓佔好佔滿，執政失敗卻以鬥爭在野及挑動族群世代仇恨為能事，但都在國家主權的金鐘罩下被淡化韓國瑜必須認清，他不是個只管颱風放不放假的地方首長，他要告訴選民他當總統，和蔡英文主政的台灣有何不同？

李艷秋表示，韓粉是韓國瑜選上市長四個月就決定直攻總統的動力，也是他現在選票無法拓展的阻力。韓粉到處樹敵，前立委孫大千鼓動之功不可沒。她指出，韓國瑜民調下修，代表部份原先的支持者離開了，癥結點仍是韓本身。未來三個月，韓國瑜如何展現「誠」，收起「偽」，是淺藍、中間、游移票是否歸位的關鍵。

「去年的韓國瑜，已經回不去」李艷秋直言，韓團隊及韓本人在最後的一百天，只有一件事可做，「拿出誠意，端出政策」，給選民一個實實在在，值得期待的未來。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來