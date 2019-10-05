退休婦遭詐！8天「面交10次」挨騙400萬　警逮假檢察官送辦

▲北市1名女子退休後在家，誤信假檢警的詐騙電話，8天內被狂詐400萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人，早期經商退休後在家，但卻接獲自稱檢察官的男子來電，聲稱帳戶涉及洗錢恐要將錢進行監管，並在8天內連續與詐騙車手見面，交付共計400萬元，最後兒女詢問之下才曝光。警方也於9月底陸續逮捕詐騙嫌犯，訊後依加重詐欺罪嫌送辦。

警方調查，75歲的鄒姓婦人，早期在北市一帶做生意，退休後與家人同住，但因家人忙於上班，婦人獨自在家接獲52歲羅嫌等人撥打的假檢警電話，對方聲稱婦人涉及洗錢，所以要將錢拿出來監管，婦人一時心急竟與對方相約見面。

婦人事後在8天內連續與取款車手碰面10次，每次都交付40萬，8天內共付了400萬元，後來家人發現資金短缺，詢問之下婦人才說出真相，家屬隨即帶著婦人報警處理，警方也針對此事展開追查。

警方在9月底逮捕52歲的羅嫌，發現羅旗下的「假檢察官」、「警察」都是20多歲的年輕人扮演，也查扣了佯裝地檢署的關防大印、服飾以及4萬多元現金、手機電話15支等犯罪證物。

警方表示，2019年迄今，已經攔阻了232件詐騙案件，總金額高達1億多元，並強調，子女平日外出上課或工作，應多關心獨自留在家中之長輩，並呼籲司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求監管民眾金錢。

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