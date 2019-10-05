香港紛擾直接影響台灣　柯文哲斷言：總統大選差不多結束

記者陳家祥／台北報導

香港政府4日下午宣布訂立《禁止蒙面規例》，該規例5日凌晨0點即生效。台北市長柯文哲5日受訪談及香港問題時，特別拿出小抄，避免重演失言風波；而談到香港紛亂對於台灣的影響，他表示，香港問題短期不會解決，「所以總統大選除非有很大的轉折，大概也差不多結束」。

柯文哲表示，香港問題短期不會解決，「從6月到現在已經3個多月，短期不會解決」，所以總統大選除非有很大的轉折，大概也差不多結束；媒體追問，此言論是否是認為蔡英文會連任成功？柯未正面回答，反而意有所指地說，「1對1的話，現在賭盤有賭韓國瑜贏的嗎？應該沒有吧」。

柯文哲日前評論香港議題時，引用成語「擦槍走火」掀起軒然大波，香港眾志秘書長黃之鋒更嚴詞批評要求道歉。似乎為了避免重演失言風波，柯文哲5日被問到香港議題時，特別拿出「小抄」，照稿念，還強調這是前一天就寫好的。

「這是香港的局面失控，情況令人擔憂」，柯文哲認為，《禁止蒙面規例》顯然是治標不治本，不會有效，只會激化香港政府跟示威者的衝突，「這樣實施下去還是會局面更難收拾」。

柯文哲重申，香港當局跟北京政府還是要誠實面對問題，對症下藥，才能平息這場風暴，「所以重點不是老百姓蒙面不蒙面，而是政府不要把自己的眼睛矇住」。

