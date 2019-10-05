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壽險轉養老金意願低　專家點出2關鍵因素「沒有誘因」

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲金管會2014年開放壽險公司可做「保單活化」服務，不過民眾轉換意願並不高。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著高齡化社會來臨，金管會近年推動「保單活化」政策，不過民眾將壽險轉換成醫療險、長照險或年金險的意願並不高，中華民國退休基金協會理事長王儷玲點出2個關鍵原因，包括對於保單活化效益的不了解、對保險業務員沒有誘因。

金管會在2014年8月開放「保單活化」政策，可將現有終身壽險轉換為同一家公司的醫療險、長照險或年金險，不過推出後效果不彰，因此目前正研議從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向等3方向放寬，以提高民眾保單活化意願。

根據保險局統計，到今年上半年為止，只有9家保險公司開辦保單活化，累計申請轉換件數為4,691件、申請轉換金額達15億7,696萬元，相較於去年底的4,657件、15億6,429萬元，無論件數和金額成長都不到1%。

前金管會主委、中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，保單活化推廣效果不佳的原因有2個，首先是民眾不了解保單活化的效益；再者是誘因不大，按照規定，保戶若要進行保單轉換，要求不得收取手續費，因此對業務員來說，並沒有誘因，連帶也不願意推廣。

王儷玲認為，台灣多數民眾手上都有2張以上的壽險保單，若能把保價金轉換成長照或年金給付，對於未來的醫療或長照需求是相當重要的，特別是在金融科技的時代，未來將納入退休理財顧問的課程中，也就是教保險的時候，就會提到保單活化這塊，「民眾還是需要廣泛知道保單活化的好處」。

此外，退休金到底幾歲開始存比較好，王儷玲表示，年紀大了才會開始重視，不過投資複利效果就會比較差，建議退休理財應在退休前25年開始，甚至提早30年前更好，可以用更少的成本，存到一筆退休金；除了定期定額買基金外，也可以保單方式存退休金，包括有保證型的年金保險，或是月配息、附身故給付保證機制的類全委投資型保單，與定期定額買基金的扣款概念一樣，因此這也是另種選擇。

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