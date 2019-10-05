《禁蒙面法》生效！香港百佳超市、屈臣氏接連刊登「休息一天」

▲香港的百佳超市、屈臣氏今天都休息一天。（圖／翻攝香港電台）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨（4）日下午宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，並於今（5）日開始生效，隨後立刻引起大批示威者抗議，造成多區被破壞、交通癱瘓。據悉，香港多家商場今（5）日接連宣佈「關閉一天」，包括百佳超級市場、屈臣氏、崇光百貨等。

香港百佳超市今日早上在臉書上表示，「考慮今天交通情況、顧客及員工安全，全線店舖休息一天。」屈臣氏集團也在臉書PO文指出，「考慮今天交通情況及員工安全，除了機場店之外，全線店舖休息一天。」

據悉，蒙面法一公布，大批香港市民憂心周末爆發大規模示威活動出入不便，昨晚就趕到超市搶購民生物資。據悉，港島天后和新界屯門均有民眾搶購食物的情況，鮮肉、麵包、泡麵等貨架在昨日晚間7時就已經被搶購一空，其他晚到的市民只好改買米糧、油等物資。

▼香港百家市場今宣布停業一天。（圖／翻攝香港百家市場臉書）

《禁蒙面法》生效後，今日除了多家店鋪休息之外，港鐵稍早也宣布「今早不會提供服務」。此外，連陸資企業也受到影響，綜合港媒報導，多間銀行已改成暫停服務或有限度服務，包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、滙豐銀行、東亞銀行、中國信託商業銀行等。