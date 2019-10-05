罷韓店家遭查水表…又被恐嚇「燒店」　老闆氣：韓粉水準如此



▲釣客食堂遭恐嚇燒店。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鼓山餐廳「釣客食堂」因表態政治立場，屢屢遭到韓粉霸凌騷擾，甚至還被檢舉，讓國稅局、消防局、衛生局接連上門查水表，現在又傳出被恐嚇燒店！粉絲團PO出網友以「你的破店一無是處」、「等明年幫你燒了」等不雅字眼出言辱罵，讓老闆氣得痛批韓粉水準如此而已。

位於高雄鼓山區的「釣客食堂」因響應罷韓行動，表示遭到許多韓粉霸凌騷擾，頻頻被檢舉，業者不堪其擾後一度宣布店休，直到7月才重新開張，不過「釣客食堂」5日上午在臉書貼出兩張對話的截圖，對方以「你的破店一無是處」、「等明年幫你燒了」，甚至以不雅字眼出言辱罵，「釣客食堂」氣得痛批韓粉水準如此而已，不是侮辱就是恐嚇。



▲釣客食堂遭不知名網友恐嚇燒店。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

老闆表示要到警察局備案，對方竟回嗆：「我戶籍地沒人，希望你送得到」，粉絲專頁氣得表示「不請警察找你出來怎麼可以，這種危害社會的人，當然要把你揪出來!」，更呼籲韓國瑜「請問一下你心中最軟的那一塊是放任恐嚇侮辱的嗎？韓總管一管啦～」。文章貼出沒多久，已有上百位網友留言，紛紛表示「支持提告」、「老闆加油」。

▲釣客食堂遭不雅字眼辱罵。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

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