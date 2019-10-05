警員公開編號已是放棄特權！　李家超：《禁蒙面法》只針對示威者

▲《禁蒙面法》4日祭出後，引起大批示威者不滿。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特區政府4日祭出《禁蒙面法》，並於今（5）日凌晨0時開始實施，不過此法一頒布，立刻引發爭議，許多人認為警員應一視同仁。對此，香港保安局局長李家超回應，「《禁蒙面法》是針對激進示威者，不應將焦點放在警方身上。」

香港電台報導，李家超指出，警員一向都有自己的編號來表明身分，而且已經是公開的，這等同於放棄他們的特權，在現有制度下要負起責任。他表示，警方必須在現場執法，面對危險及暴力情況，要容許他們有合法保護自己的裝備，才能夠確保完成工作。

李家超提到，要識別個別警務人員身份的方法有很多，例如警員號碼，而「警員公開編號就等於『放棄特權』，市民應該以同樣標準看待示威者及警務人員」。

▲李家超指出，目前尚未有人因《禁蒙面法》被拘捕。（圖／路透社）

此外，《禁蒙面法》開始實施後，並無增加警員確認身分的方法，李家超提到，警員以往確認市民身分時，都會要市民拿掉口罩，如果對方拒絕的話，就會構成阻差辦公，但由於曾出現爭議，政府才會希望透過此法來講清楚權力及責任問題，「政府訂立《禁止蒙面規例》是經過深思熟慮。」

《禁蒙面法》昨日頒布後，引起大批示威者抗議，甚至還再度傳出槍響，一名年僅14歲的男學生大腿中彈，緊急送醫接受手術，情況危急。李家超對此回應，「警員使用佩槍是要自衛，是合法的，不論原因是甚麼，暴力均不能接受。」他表示，目前暫時無接獲有人因違反《禁蒙面法》而被拘捕的消息。

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