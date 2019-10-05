港府訂《禁止蒙面法》　柯文哲：政府不要把眼睛矇住

記者陳家祥／台北報導

香港政府4日下午宣布訂立《禁止蒙面規例》，該規例5日凌晨0點即生效。對此，台北市長柯文哲表示，這個方法顯然是治標不治本，不會有效，只會激化香港政府跟示威者的衝突。柯也重申，香港當局跟北京政府，還是要誠實面對問題，對症下藥，才能平息這場風暴，「所以重點不是老百姓蒙面不蒙面，而是政府不要把自己的眼睛矇住」。

柯文哲日前評論香港議題時，引用成語「擦槍走火」掀起軒然大波，香港眾志秘書長黃之鋒更嚴詞批評要求道歉。似乎為了避免重演失言風波，柯文哲5日被問到香港議題時，特別拿出「小抄」，照稿念，還強調這是前一天就寫好的。

「這是香港的局面失控，情況令人擔憂」，柯文哲認為，《禁止蒙面規例》顯然是治標不治本，不會有效，只會激化香港政府跟示威者的衝突，「這樣實施下去還是會局面更難收拾」。

柯文哲重申，香港當局跟北京政府還是要誠實面對問題，對症下藥，才能平息這場風暴，「所以重點不是老百姓蒙面不蒙面，而是政府不要把自己的眼睛矇住」。

至於上千港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》，號召建立「臨時政府」，柯文哲說，「問題沒有解決就是這樣」，根本問題沒有解決，這已經講過很多遍，「還是那句話，香港政府跟北京政府，還是要誠實面對問題、要對症下藥」。

柯文哲強調，香港當局要去思考，為什麼民怨這麼重，若民怨不解決的話，事情都沒辦法解決。

