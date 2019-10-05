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一切都是假！全國考訊偽造上海交大簡章、錄取通知書　判吐還96萬學雜費

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▲▼法院示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲全國考訊非法在台招生，宣稱能協助台灣學生辦理入學上海交通大學。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

全國考訊公司佯稱是上海交通大學國際與公共事務學院在台合法招生機構，堪稱能助學員入學取得文憑。陳、王2學員在得知資訊後信以為真，各繳付48萬元學雜費；事後，他們發現公司其實並不合法，沒有政府授權可辦理入學，因而提出債務不履行損害賠償訴訟。高等法院判全國考訊應賠償2位學員共96萬元確定。

全國考訊宣稱為上海交大在台招生的合法機構，可協助台灣學生辦理入學取得學術型碩士畢業證書。全國考訊經理王承天在得知陳、王兩名學員有意願報考上海交大EMBA後，積極向宣傳招生內容，讓他們信以為真可以透過該管道取得入學資格及學位。於是，2013年6月雙方簽訂合約，2學員各繳付48萬元學雜費。

事後，2學員發現有異，全國考訊其實未經政府許可授權，依法不能在台辦理中國大學的招生，且他們申請要就讀的上海交大「中國政治與經濟專業國際碩士學位」，申請資格年齡限制「不能超過40歲」，2人根本不符合資格。王承天當時所提供的招生簡章是偽造過的版本，年齡限制的部分已遭刪除，而當時繳錢後所拿到的錄取通知書也是假的，實際上2人皆沒有取得學籍；對此，他們向全國考訊提起債務不履行損害賠償訴訟，要求應賠償簽約時繳付的所有學雜費。

一審台北地院判全國考訊敗訴。審理時全國考訊指稱陳、王2學員確實有前往上海交大上課，再賠償費用上應扣除報名費、外國學歷認證費、書籍費與公關費等相關費。

刑事案件調查期間，檢方已向上海交大國際與公共事務學院取得證實，確定2學員從未註冊，也沒有取得學籍。上海交大更指稱台灣的錄取通知書是偽造的，2人根本無法取得學位。

二審高院駁回全國考訊上訴，法官審理時認為，訊經理王承天非法居間招生，全國考訊公司從頭到尾皆無合法辦理資格，不可能讓陳、王兩名學員入學就讀取得學位，確定無法證明得履行契約，兩人申請解約合情合理，判全國考訊須賠償2人各48萬元確定。

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