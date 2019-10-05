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Snapchat CEO史匹格：AR智慧眼鏡大規模普及至少還要10年

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

Snapchat創辦人Evan Spiegel（圖／達志影像／美聯社）

▲Snapchat執行長史匹格（Evan Spiegel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

Snapchat執行長史匹格（Evan Spiegel）日前表示，他預計AR智慧眼鏡在市場廣泛普及還要至少10年的時間。

史匹格表示，該公司正在採取一種長期的方法來製造AR智慧眼鏡，期望它們最終可以成為被市場廣為推崇的消費性產品。

今年八月，Snapchat發佈了其最新款智慧眼鏡Spectacles 3，它能夠直接拍攝照片和影片，並上傳到旗下社群媒體Snapchat與朋友分享。

▲Spectacles 3。（圖／路透）

▲Spectacles 3。（圖／路透）

史匹格表示，與此同時，Snapchat正在打造一個由第三方軟體開發商組成的生態系統，這些開發商為Snapchat打造AR鏡頭。

AR相關應用，近年成為各大廠競相研發重點，像是微軟已於今年推出第二代AR耳機HoloLens 2；佛羅里達州的新創公司Magic Leap也在銷售Magic Leap One AR眼鏡；蘋果也在研發一款類似的產品，最早可能於明年上市；Facebook一樣正在開發AR眼鏡，並已與雷朋（Ray-Ban）母公司Luxottica展開合作。

Snapchat廣告業務已經發展成熟，目前正致力於構建AR技術，並重新關注Z世代用戶。公司股價今年迄今為止也上漲了155%以上。

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