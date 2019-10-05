假一賠百萬限條件！連千毅親諾「買包有賠」　愛馬仕包驗出假貨…網狂酸

▲連千毅直播拍賣的精品包、皮件中有數件遭愛馬仕等廠商鑑定為贗品。（圖／翻攝連千毅臉書）

記者莊智勝／高雄報導

號稱「亞洲直播天王」的網紅連千毅，在9月的「直播主之亂」中遭警方逮捕收押，旗下精品公司也隨之宣告暫停營業，除自拆招牌外，還向經發局申請解散。而日前鬧得沸沸揚揚的「假貨風波」今天結果出爐，愛馬仕、等廠商鑑定後已經認定數件包包、皮件為「贗品」，侵權金額達到上百萬元；先前連千毅在直播上喊出「假一賠百（萬）」，還親口許諾「買包有賠」，是否兌現引起外界關注。

連千毅涉入直播主之亂、釀成高雄治安大患後，不但遭警方逮捕收押，其精彩的感情世界也讓外界霧裡看花；而日前檢警在連千毅倉庫中搜出疑似贗品的「賓士行李箱」也是焦點之一，當時消息曝光後，連千毅還大動作開直播澄清，喊出「假一賠百（萬）」，甚至大秀授權函自清，不料卻漏洞百出，還遭到台灣賓士打臉根本就沒有授權函上所寫的「德國奔馳戴姆勒公司」。

▲連千毅與另名直播主「大仁哥」糾紛，掀起直播主之亂，因而遭警方逮捕收押。（圖／地方中心攝）

檢警第一時間將倉庫中的可疑貨品送交廠商鑑定，而今第一波結果出爐，廠商陸續回覆表示，有數件愛馬仕包確定為贗品；另一品牌送驗皮件鑑定結果也為假貨。據指出，連千毅所售之商品品質粗糙、來源不明，且還控訴連涉嫌侵權金額高達上百萬元；而備受關注的賓士行李箱、知名品牌YSL旗下精品仍在檢驗中。

早在鑑定結果出爐前，就曾有網友在臉書上留言詢問連千毅，「連董事長，我有請有人買你的（賓士）行李箱，現在爆出這樣的新聞，哈哈，冒昧請問一下，是不是一賠百萬？」連千毅當下也回覆「你有買名牌包嗎？買包有賠！」如今愛馬仕包遭鑑定為贗品，連千毅是否一言九鼎、兌現自己的承諾，仍還有待時間驗證。

▲連千毅當時回覆網友提問，許諾「買包有賠」。（圖／翻攝PTT）

在連千毅所售之精品遭廠商鑑定是假貨後，網友也紛紛留言狂酸「進去避風頭剛好躲賠錢，出來後又是一條活龍」、「看來最近會出很多有錢人，一賠百（萬），前提是他有要賠」、「難怪賺那麼多」、「都假的啦，只有被收押才是真的」、「跟他買包的可能要哭慘囉」、「做生意要腳踏實地，不然遲早會出事！」

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▲連千毅旗下精品公司旗艦館自拆招牌宣布暫時停業。（圖／記者許宥孺攝）