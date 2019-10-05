我駐瑞典外館2019國慶酒會改地　北京稱「違反國際法」打壓內幕曝光

▲ 我國駐瑞典代表處今年改在瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in Sweden）

記者詹雅婷／綜合報導

國慶即將於10日登場，我國駐瑞典代表處一如往年舉辦國慶酒會，但今年的場地卻移往瑞典歷史博物館，不同於過往10年的「老地方」首都斯德哥爾摩市中心喜來登飯店。當地媒體指出，這是北京政府施壓的結果；此外，中國駐瑞典大使館更稱，台灣不是一個國家，台灣屬於中國的一部分，從來沒有台灣國慶日活動這種事情，「（國慶酒會）是非法的，嚴重違反國際法。」

綜合外媒Svenska Dagbladet、In Beijing報導，我駐瑞典代表廖東周在去年國慶酒會結束後不久，接獲喜來登飯店負責人莫斯特（Lars van der Most）關切。據瞭解，莫斯特當時轉達中方致電飯店的質問內容，也就是為何飯店同意我國外館舉辦國慶酒會，並同時表達若我國2019年繼續在喜來登舉辦國慶酒會的話，「很不方便」。

▼《瑞典日報》3日刊出「中國施壓喜來登拒絕台灣人（Kina pressade Sheraton att nobba taiwaneser）」的報導。

Kinas ambassad i Stockholm pressade Sheraton att inte låta Taiwan fira sin nationaldag där i år, enligt Taiwans representationskontor. När Taiwan bytte till Historiska museet ringde den kinesiska ambassaden även dit. https://t.co/ouqlvPjIzT — Svenska Dagbladet (@SvD) October 3, 2019

在消息傳出後，莫斯特否認喜來登飯店被中方施壓的說法，強調是我方沒有事先預定場地，強調中立立場，「（台灣）過去10年來都在這裡辦活動，但今年因某些因素的關係，所以這個活動移去別的地方。」

最終，我國駐瑞典代表處3日改在瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會，約有200多人共襄盛舉。根據博物館承辦人哈坎森（Titti Håkansson）的說法，其實館方也接獲來自中方的施壓電話，中方以輕蔑語氣直言，「台灣不是一個國家，台灣是中國的一部分，駐瑞典代表也不是真正的大使。」

報導轉述中方的說法指出，「（國慶酒會）是非法的，嚴重違反國際法、國際關係基本準則，以及國際社會普遍共識和基本外交政策。」

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