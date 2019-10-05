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「站太陽下」感受氣溫！北京氣象局為預測國慶天氣拚了

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▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲大陸「十一國慶」當天在天安門廣場舉行閱兵 。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

中共建政70週年當天，舉行閱兵等慶祝活動，為了確保那天的天氣情況，北京市氣象局在之前採取各種方法進行預測，例如要求預報員在太陽底下親身感受氣溫的落差，並實際將塑膠椅、假髮等物品拿來測試溫度的變化，以求能做出最精準的氣象預測。

《新華社》報導，早在9月25日，慶祝活動當日出現降水的可能性就已經被排除，但是「高溫」依舊是當天的關鍵問題，北京市氣象局局長姚學祥要求預報員在太陽底下體會被「烤」的感覺，親深感受氣溫與體感溫度的差異、相對溫度的影響，以發佈專業且具人性化的預報。

為了精確掌握太陽在各種物體上會造成的溫度，北京市氣象探測中心的工作人員從9月下旬開始，將對百葉箱氣溫、室外暴曬下塑料椅的椅面溫度、假髮溫度、柏油馬路溫度等，進行5分鐘一次的對比觀測試驗，並把數據自動傳輸給氣象服務指揮部。

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲大陸「十一國慶」。（圖／路透社）

此外，為了掌握風對當天煙火，飛行表演、放飛鴿子與氣球、現場人群的體感溫度的影響，北京市氣象局將風的預報範圍擴展為高空垂直方向上的200米、100米、50米、10米，4個層次，並以數值模式預報系統「睿圖」即時提供北京地區10米風場、氣溫、降水、形勢場等客觀要素，為預報專家組決策分析提供技術支持。

此外，從北京中心到城郊，再到京津冀三地，一直到太空，在174個國家級氣象觀測站開展逐3小時雲量雲高人工加密地面觀測、8部天氣雷達開展組網6分鐘加密觀測的基礎上，更有風廓線雷達、毫米波雲雷達、微波輻射計、風雲四號衛星、高分四號衛星等諸多設備與技術織就的觀測網，密切注視天氣系統的變化。

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