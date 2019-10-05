陸黃金週4天運送「3.45億人次」！景區塞爆「只看到人頭」

▲遊客擠滿西湖斷橋。（圖／翻攝自優酷）

記者馬叔安／綜合報導

在大陸素有黃金週之稱的「十一連假」旅遊旺季經過一半，根據最新統計，累計運送旅客約3.45億人次，道路旅客運輸量則接近2.7億人次，水路客運量也有888.47萬人次。此外，光是在4日，大陸全國接待國內遊客就有1.36億人次，同比增長7.44%；收入1143.8億元（人民幣，下同）。

根據大陸交通運輸部，除了道路與水路，鐵路發送旅客達5874.3萬人次，民航運送旅客則有715萬人次，此外，大陸全國郵政行業投遞包裹將近5億件。

《中新社》報導，根據大陸文化和旅遊部，國慶假期前4日旅遊消費再創歷史新高，全國共計接待國內遊客5.42億人次，同比增長8.02%；大陸國內旅遊收入4526.3億元，同比增長8.58%。

▲甘肅省蘭州市是大陸「十一」假期最熱門的跟團旅遊目的地。（圖／CFP）

隨著連假期間出遊的人潮，也有著名景點傳出人滿為患，甚至影響旅遊品質，例如浙江杭州的旅遊勝地西湖，在2日人潮洶湧，其中的「斷橋」更變成「人橋」，有遊客笑稱，人太多不僅真的要壓斷「斷橋」，更令景區內的WiFi信號中斷。另外西湖音樂噴泉也出現人山人海，後排的人只能看到人頭。

大陸旅遊業平台指出，今年「十一」假期旅遊人次可望達近8億，從大陸國內遊訂單看，最熱門的跟團遊目的地前五名為蘭州、西寧、烏魯木齊、額濟納旗、北京，而三亞、廣州、成都、上海、北京，預計會是人氣最高的自由行城市。

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