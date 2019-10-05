當舖驗連千毅名牌包「要是我的話會收」　10天後遭原廠打臉「假的」…收了就虧慘

圖、 文／鏡週刊



過去不少網紅過去就曾拍影片開箱連千毅的商品，還拿去給當鋪業者驗真偽。而隨著「直播主之亂」發酵，網友紛紛湧入留言懷疑連千毅、網紅和當鋪業者有商業關係，更質疑這就是業配影片。5日更傳出，有原廠業者鑑定後，認定連千毅販售的包包非真品。本刊獨家聯繫到當時與網紅一起拍片的當鋪業者William，他澄清：「我們完全沒有商業關係。」

▲網紅「烏鴉」砸5萬買連千毅賣的名牌包。（圖／鏡週刊提供，下同）

「直播天王」連千毅個性鮮明、談話辛辣，也因為獨有自己風格，搭配網友熟悉的口頭禪「包軌！」、「刷一整排愛心！」、「刷一整排漢堡！」…等，每每開直播都有上萬人觀看，甚至吸引一票人跟著喊價競標。

警方日前突襲稽查連千毅的倉庫直播站，並在現場發現有賓士行李箱，疑似為仿冒品而帶回調查釐清，當時連千毅看到媒體報導「仿冒品」，馬上po出產品授權證明喊告。

然而，卻遭被賓士正版商打臉表示：「連千毅所出示的授權，上面也有諸多不實資訊，並非官方正式的授權。」連千毅直播所賣的名牌商品，價格都較市面上便宜許多，也讓外界質疑商品究竟是真是假？

不少網紅過去就曾拍影片開箱，還拿去給當鋪業者驗真偽。網紅「烏鴉」，在7月底曾拍片驗證連千毅直播中所賣的名牌包，表示自己跟其他網紅最大不同的地方是，「即使人家拿500萬要來業配，要把這個假貨說成真的，我也肯定是不會收錢的」。

影片中，烏鴉帶著名牌包請當舖業者鑑定，當鋪業者看到後說商品是全新的， 後來使用顯微鏡看說：「從線裡頭的走向及纖維來看應該是一致的，車線及五金也相當OK」，烏鴉直問「以你看的話，你有十成的把握覺得它是真的嗎」，業者則說「要是我的話我會收」。

隨著「直播主之亂」發酵，網友紛紛湧入留言懷疑連千毅、網紅和當鋪業者有商業關係，更質疑這就是一部業配影片。本刊獨家聯繫到當時與網紅一起拍片的當鋪業者William，他澄清：「只是單純幫忙，完全沒有商業關係。」

當鋪業者說明7月初時，網紅「烏鴉」的經紀人與他聯繫，說要請當鋪業者的專業幫他辯包的真偽，William當下答應幫忙拍片，他也拿出與網紅經紀人的對話紀錄，內容僅提到驗包時一旁要多放一款類似款評比，及確認拍攝時間，業者澄清絕非業配。

William表示：「我就是替他驗這個包，結果就是真的，我不清楚連千毅那邊到底是賣真的還是假的，但我那天驗到的那個品牌包，就是真的。」當鋪業者也發表聲明表示「部分網友提出為業配影片的質疑，摩根精品當鋪在此聲明為不實謠言，若有任何網友能夠提出確切證據為業配影片，摩根精品當鋪願以結束經營來對社會大眾致歉。」



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