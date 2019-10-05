《禁蒙面法》上路！香港至少19商場宣布停業　港鐵：今早不提供服務

▲香港《禁蒙面法》上路，多間商場為了因應示威者抗議行動，宣布今日暫停營業。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港政府祭出《禁蒙面法》於今（5）日凌晨0時開始實施。消息一出，全港多處都發生示威者反對立法的聚集行動，過程中也傳出一名14歲示威者大腿中彈的事故。據悉，港鐵稍早宣布「今早不會提供服務」，多間商場也發出「全日停業」的聲明，包含元朗Yoho Mall、沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場等。

綜合港媒報導，港警表示，由於香港多處發生暴力情況，導致鐵路設施損毀，港鐵全部路線，包含機場快線、輕鐵及港鐵巴士今早停擺無法提供服務；另外，還有超過百組的交通號誌號受破壞而癱瘓，相關單位正努力搶修中。部分商場也跟進宣布今日全天停業。

▼示威者4日在全港多處進行癱瘓。（圖／路透）

5日停業的商場包含荃灣綠楊、荃新天地、葵芳新都會、屯門市廣場、深水埗V Walk、元朗Yoho Mall、青衣城、九龍灣德福廣場、淘大商場、APM、MOKO新世紀廣場、圓方、世界貿易中心、奧海城、新城市廣場、上水廣場、新翠商場、IFC商場、愉景新城。

運輸署總運輸主任何均衡指出，雖然機鐵、輕鐵及港鐵巴士今早都不提供服務，不過巴士服務大致正常；預計今日的路面情況會比平日繁忙許多，運輸署會密切留意乘客需求，協調巴士公司加強服務。

林鄭月娥曾強調，雖然訂立規例是引用《緊急法》，但不等於進入緊急狀況，只是現在情況合乎危害公共安全。她也稱，禁止蒙面規例屬於附屬法例，會在立法會復會後提交給立法會審議。

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▼示威者在港鐵進行破壞。（圖／路透）

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