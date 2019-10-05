12個服務點遭示威者擅闖破壞！　工聯會怒斥促：將暴徒繩之以法

▲工聯會被擅闖破壞。（圖／翻攝香港工聯會，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨（4）日下午宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，並於今（5）日開始生效，隨後立刻引起大批示威者抗議。據悉，工聯會至少12個服務點及議員辦事處都遭到示威者破壞，對此，香港工聯會強烈譴責，並要求政府及警方對暴徒繩之以法。

綜合港媒報導，《蒙面法》一頒布後，工聯會發出聲明稿，支持政府訂立此法，禁止示威人士在遊行集會期間遮閉全部或部分面容，「我們相信有關法例生效，對止暴制亂將有立竿見影之效。」工聯會認為，《禁蒙面法》絕非為對付香港示威者而獨創，在西方國家一早實施，可讓一些示威者不敢公然犯法。

▲工聯會約有12個服務點及議員辦事處昨日晚間接連遭殃。

據悉，工聯會約有12個服務點及議員辦事處當日晚間都到示威者破壞，其中最嚴重的是土瓜灣工人俱樂部，不僅閘門被損毀，還被隨意闖入搗亂。隨後，工聯會再次發出聲明，身穿黑衣的示威者入夜後在全港多區肆意破壞，工聯會多個服務點已成為攻擊目標，「我們強烈譴責暴徒罪行，要求政府及警方對暴徒繩之以法，止暴制亂。」

工聯會指出，多區的工人俱樂部、工人醫療所昨日示威者被惡意破壞，外牆被噴漆、閘門被襲擊，不僅如此，他們更在港島、九龍及新界多區聚集和進行破壞行動，並針對政府建築物、港鐵、中資企業、建制派代表機構及人物的服務點作出攻擊。

▲工聯會鐵門、外牆被示威者噴漆。

工聯會呼籲，對此等暴徒惡行予以最強烈譴責，「希望政府能盡快制定確實、有效的措施來止暴制亂，維護香港安全，將暴徒繩之以法！」

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