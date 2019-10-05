江啟臣任韓國瑜副手？　韓國瑜競辦：確定後對外說明

▲韓國瑜、江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數98天，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的選情持續落後給總統蔡英文，對於近來熱議的副手牌話題，根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家訊息，形象佳、學歷高的國民黨立委江啟臣可幫助韓國瑜搶青年票以及穩定中部選情，有望成為副手人選的大黑馬。對此，韓國瑜競選辦公室表示，關於副手的人選，必定會是符合民意與社會期待人選，確定後再正式向外界說明公佈。

江啟臣畢業於國立政治大學外交學系，並擁有美國匹茲堡大學公共暨國際事務學院國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士等亮眼學歷，是國民黨近年來中，少數對於美國政情變化熟悉的政治人物。

國民黨人士認為，江啟臣若擔任韓國瑜副手，有兩大條件絕對可以替讓韓國瑜加分。首先，國民黨需要一個具有年輕形象的副手挽救韓國瑜低迷的青年支持度，目前韓國瑜在40歲以下的選民幾乎全軍覆沒，「知識藍」和「經濟藍」的支持者仍在觀望，若江啟臣擔任副手，這些青年票渴望能有效回流。

第二個加分條件，看中的是中台灣票倉的能力。2016年國民黨大敗時，江啟臣成功守住台中市立委寶座，是當時少數並未陣亡黨籍立委。2018年台中市長選舉中，江啟臣在黨內初選中以49.69%敗給盧秀燕的50.3%勝出，只差0.6%就成為台中市長，地方實力相當雄厚。

此外，前台中市長林佳龍在2014年大贏胡志強21萬票，盧秀燕在2018年選舉又大贏林佳龍21萬票，因此向來就有「拿下中台灣得天下」的說法。江啟臣從台中縣出身，身為紅派少主，連續擔任兩屆區域立委的他若擔任副手，有助於韓國瑜穩定中部選情。

對於擔任副手的傳聞，江啟臣5日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「大家都關心選情，尤其每次大選都喊出決戰中台灣，過去台中幾次選舉都扮演著關鍵因素，有點像美國的搖擺州，蔡英文近日頻頻到台中，下週一也要再來，不管如何，翻轉台灣政黨輪替這一戰我一定參與，成功不必在我，但爭取政黨輪替一定有我。」