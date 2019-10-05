獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

▲郭昕宜、郭台銘、蔡沁瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘4日正式啟動立法院選戰模式，下午將與首位郭家軍立委參選人李縉穎一起赴三峽祖師廟參拜。據悉，競選辦公室兩位媒體人中，蔡沁瑜可投入區域立委或是成為不分區立委的活棋。此外，《ETtoday新聞雲》獨家報導地方力拱江啟臣擔任韓國瑜副手，屆時郭昕宜也可能接棒選台中市第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委，但這兩個立委參選安排的規劃，「一切都要等老闆點頭才算數！」

郭台銘在退選之後，積極籌辦感恩之旅，下一站將前往台中，希冀透過一系列下鄉安排，替郭家軍進攻立法院儲備能量，也與民眾黨並肩作戰。知情人士透露，柯文哲跟郭台銘結盟，很難不向國民黨靠攏，目前各項媒體民調中，在政黨支持度部分，國民黨皆高於民進黨，「柯文哲這個選擇相當聰明」。

根據《ETtoday新聞雲》獨家報導，江啟臣能夠吸納青年票和穩定中部選情，這兩大關鍵條件讓「韓江配」的傳聞近日在基層不脛而走，而江啟臣空出來的位置，已經引發各方覬覦。

據了解，郭家軍「常識藍」郭昕宜伺機而動，若江啟臣接下副手，她也可能順勢宣佈參選台中市第八選舉區。郭昕宜曾擔任過前國民黨立委徐中雄的助理，而徐中雄在台中第八選區就曾擔任過兩屆立委，若郭昕宜回鄉參選，徐中雄也能將地方人脈挹注到她身上。

▲永齡基金會顧問郭昕宜。（圖／記者黃軍瑋攝）

至於蔡沁瑜原先將戶籍遷到桃園八德，是否要投入區域或不分區內部仍在研議中。郭台銘幕僚認為，若是轉戰不分區就要掛上民眾黨籍，如此一來就沒有正統「郭家軍」，未來郭台銘的招牌將漸漸民眾黨被稀釋。

不過，柯陣營認為，在單一選區兩票制的情況下，第三勢力在立法院難有存活空間，柯幕僚也以陳思宇經驗分析，空戰優勢事實上難以轉換到選票，建議集中火力在不分區。

柯陣營則認為，站在政治現實的角度與迫切性思考，2020大選一定要有一個關鍵少數黨，郭台銘可以透過永齡基金會以及未來的「郭台銘學院」提供政策上的建議，並由民眾黨來實現。

郭台銘幕僚表示，郭台銘帶出來的人，講求的是科學和事實，有時候這種實事求是的人確實不太適合從政，但是可以從旁獻策，慢慢建立像是美國那樣的智庫文化，改變台灣政治生態。

▼蔡沁瑜、郭昕宜。（資料照／記者宋良義攝）

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