　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

郭昕宜、郭台銘、蔡沁瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭昕宜、郭台銘、蔡沁瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘4日正式啟動立法院選戰模式，下午將與首位郭家軍立委參選人李縉穎一起赴三峽祖師廟參拜。據悉，競選辦公室兩位媒體人中，蔡沁瑜可投入區域立委或是成為不分區立委的活棋。此外，《ETtoday新聞雲》獨家報導地方力拱江啟臣擔任韓國瑜副手，屆時郭昕宜也可能接棒選台中市第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委，但這兩個立委參選安排的規劃，「一切都要等老闆點頭才算數！」

郭台銘在退選之後，積極籌辦感恩之旅，下一站將前往台中，希冀透過一系列下鄉安排，替郭家軍進攻立法院儲備能量，也與民眾黨並肩作戰。知情人士透露，柯文哲跟郭台銘結盟，很難不向國民黨靠攏，目前各項媒體民調中，在政黨支持度部分，國民黨皆高於民進黨，「柯文哲這個選擇相當聰明」。

根據《ETtoday新聞雲》獨家報導，江啟臣能夠吸納青年票和穩定中部選情，這兩大關鍵條件讓「韓江配」的傳聞近日在基層不脛而走，而江啟臣空出來的位置，已經引發各方覬覦。

據了解，郭家軍「常識藍」郭昕宜伺機而動，若江啟臣接下副手，她也可能順勢宣佈參選台中市第八選舉區。郭昕宜曾擔任過前國民黨立委徐中雄的助理，而徐中雄在台中第八選區就曾擔任過兩屆立委，若郭昕宜回鄉參選，徐中雄也能將地方人脈挹注到她身上。

▲▼永齡基金會顧問郭昕宜受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲永齡基金會顧問郭昕宜。（圖／記者黃軍瑋攝）

至於蔡沁瑜原先將戶籍遷到桃園八德，是否要投入區域或不分區內部仍在研議中。郭台銘幕僚認為，若是轉戰不分區就要掛上民眾黨籍，如此一來就沒有正統「郭家軍」，未來郭台銘的招牌將漸漸民眾黨被稀釋。

不過，柯陣營認為，在單一選區兩票制的情況下，第三勢力在立法院難有存活空間，柯幕僚也以陳思宇經驗分析，空戰優勢事實上難以轉換到選票，建議集中火力在不分區。

柯陣營則認為，站在政治現實的角度與迫切性思考，2020大選一定要有一個關鍵少數黨，郭台銘可以透過永齡基金會以及未來的「郭台銘學院」提供政策上的建議，並由民眾黨來實現。

郭台銘幕僚表示，郭台銘帶出來的人，講求的是科學和事實，有時候這種實事求是的人確實不太適合從政，但是可以從旁獻策，慢慢建立像是美國那樣的智庫文化，改變台灣政治生態。

▼蔡沁瑜、郭昕宜。（資料照／記者宋良義攝）

▲蔡沁瑜、郭昕宜專訪。（圖／記者宋良義攝）

其他人也看了這些...

獨／「韓江配」決戰中台灣　兩大關鍵讓地方力推江啟臣當大黑馬

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
陪連千毅賣遊艇！穿內衣開奧迪R8爆紅…「23歲千金辣模」超狂
好市多黑色購物節來了！「台灣7天全球最長」日期曝光
快訊／馬英九批操弄「芒果乾」　蔡英文反擊：種芒果的就是他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

接棒「越南周子瑜」阮秋姮　吳鳳將主持今年國慶大典

影／吳郭會破局…被郭台銘耍了？　吳敦義動怒：是他要求見面

快訊／馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊：種芒果的就是他

開吉韓粉！劉婦怒爆「海產店吃3個月都不用錢」　民進黨：道歉否則採取法律行動

國慶快樂！蔡英文：國家不是為了被仰望「而是努力和你站在一起」

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

接棒「越南周子瑜」阮秋姮　吳鳳將主持今年國慶大典

影／吳郭會破局…被郭台銘耍了？　吳敦義動怒：是他要求見面

快訊／馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊：種芒果的就是他

開吉韓粉！劉婦怒爆「海產店吃3個月都不用錢」　民進黨：道歉否則採取法律行動

國慶快樂！蔡英文：國家不是為了被仰望「而是努力和你站在一起」

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

車一開過「人孔蓋秒爆炸」…鳳山女驚恐尖叫！警消研判：化糞池沼氣壓力太大

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／反送中波及！美大廠當季「黑色服飾」　深圳運到台灣賣...結果被禁運

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

香港迪士尼宣布「延至13點」開放園區　今晚六合彩「延3天開獎」

陸黃金週4天運送「3.45億人次」！景區塞爆「只看到人頭」

蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

政治熱門新聞

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

屏東韓國瑜「臉上破大洞」　韓粉..

陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量..

馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊..

國民黨高雄立委參選人送輓聯　竟..

王世堅揭3理由：柯文哲是政治渣..

香港紛擾難解　柯P：台灣總統大..

黃昭順提高鐵進高雄市區　蘇貞昌..

蔡政府沒卡韓　阿扁：是最大推手

李艷秋：韓國瑜的問題在於「討厭..

獨／決戰中台灣！「韓江配」成形..

香港頒布「禁蒙面法」　國民黨：..

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓..

李佳芬哭了！她曾窮過　哽咽鼓勵..

更多熱門

相關新聞

吳郭會破局…吳敦義動怒：是郭台銘要求見面

鴻海創辦人郭台銘為安撫郭粉情緒，認為若無重大議題討論，「吳郭會」可暫緩。對此，國民黨主席吳敦義5日竟罕見動怒表示，吳郭會完全是郭台銘辦公室規劃，「我沒有提出這樣的需求。」

獨／決戰中台灣！「韓江配」成形兩大關鍵

郭台銘5日攜李縉穎赴三峽祖師廟參拜！

韓國瑜競辦：目前無跟郭台銘見面規劃

國旗妹釣出王浩宇！網酸爆：趁亂告白

關鍵字：

江啟臣郭台銘蔡沁瑜郭昕宜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面