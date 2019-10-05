強生承諾遵守《班恩法案》…未達成協議就延後脫歐　反對派：不相信

▲強生同意遵守《班恩法案》。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）脫歐態度強硬，多次表明，若是沒有和歐盟達成協議，就會在10月31日硬拖歐。不過一份曝光的法院文件顯示，強生已經允諾，若是在10月19日前未與歐盟達成任何協議，就必須要求延後脫歐時限。

蘇格蘭法院在9月初通過《班恩法案》(the Benn Act)，規定若是議會未在10月19日前批准脫歐協議，歐盟也沒有接受的話，政府就必須要求再次延後脫歐期限。根據這項法案，強生也向蘇格蘭最高民事法院（Court of Session）承諾，將會遵照法案規定，在未達成協議的狀況下，和歐盟要求延遲脫歐，這與強生先前強硬的態度相差甚遠。

代表反脫歐派的律師梅達海姆（Jo Maugham）證實，強生同意會以「特定格式」信件，向歐盟要求延遲脫歐，不過強生仍堅信，他能在31日準時帶英國離開歐盟。

不少反對派認為，強生向法院的承諾並不可靠，因此蘇格蘭民族黨國會議員切里 (Joanna Cherry）4日向法院提起訴訟，試圖釐清若是強生拒絕履行《班恩法案》的話．會受到何種處分，蘇格蘭法庭預計在7日作出裁定。

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