示威者喊回去大陸！他回「我們都是中國人」　遭毆4拳打飛眼鏡

▲中環傳出有講普通話的男子遭到毆打。（圖／翻攝自YouTube／Speakout 港人講地）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒之際，傳出有一名說「普通話」的男子，遭到包圍與毆打。4日在香港中環街頭，一名講普通話的男子，疑似因為用手機拍攝遊行人士，引發群眾不滿，男子在眾人包圍下以普通話高喊，「我們都是中國人！」之後，一名黑衣人上前向他連揮4拳，挨打男子隨後在旁人攙扶下走進大樓。

在曝光的畫面中，可以看到一名身穿白色襯衫、戴眼鏡的男子，拿著飯盒走在香港街頭，四周有許多人將他包圍並呼喊，還有人要他「回去大陸！」男子不發一語往大樓走去，在即將進門前回身高喊了一聲，「我們都是中國人！」

▲被打的男子在現場高喊「我們都是中國人！」。（圖／翻攝自YouTube／Speakout 港人講地）

此話一出，立刻引發眾人譁然，當男子準備進門時，有人伸手將門擋上，男子被眾人擠到牆角，突然有一名黑衣人從人群衝出，對他連毆4拳，連眼鏡都被打飛，捱打的男子瑟縮到牆邊，最後在同行女子的陪同下走進大樓。

就在同一天，香港政府宣佈《禁蒙面法》，然而街頭的抗議活動並沒有減緩。據悉，工聯會至少12個服務點及議員辦事處都遭到示威者破壞，對此，香港工聯會強烈譴責，並要求政府及警方對暴徒繩之以法。

此外，包括港鐵多站遭縱火、破壞，港鐵在5日凌晨宣布，包括港鐵全線、港鐵巴士、輕軌、緊急接駁巴士上午全部停止服務，民眾在超市將糧食搶購一空。運輸署呼籲市民，盡量留在家中，不要出門。

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