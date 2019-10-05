「中國製造」危害資安！貿易戰延燒至鐵路　美國會擬禁購中國列車

▲中國中車為波士頓地鐵生產的首列車在美國完成製造組裝。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

美國與中國的貿易爭端，已經從農產品、電信延燒到地鐵車廂。外媒報導指出，美國國會正準備立法禁止與中國中車（CRRC）簽約購車，原因是他們擔心中國利用價格低廉的車廂，大幅進入美國市場，除了不公平競爭外，還會有資安疑慮。若是法案通過，中國中車在芝加哥斥資1億美元打造的全新工廠，將會全部化為烏有。

根據《紐約時報》報導，鐵路安全聯盟（Rail Security Alliance）發起遊說活動，要求各州政府、企業不要購買中國中車的列車。副總裁奧爾森（Erik Olson）表示，這些車廂都是由中國製造，再運到美國組裝，「美元應該要留在美國。」除此之外，美國官員也認為這些列車有資安疑慮，德州參議員柯寧（John Cornyn）指出，「中國對國安造成明顯的威脅，他們已經滲透進鐵路與公車製造業。」

▲中國中車位在北京的總部。（圖／CFP）



中國中車是全世界最大的列車製造商，也是中國的國有企業。在經濟方面，該公司長期接受政府補貼，美國自1981年後都未單獨生產過地鐵車廂，而中國中車的出價一直低於加拿大龐巴迪（Bombardier）、日本川崎（Kawasaki）、日立（Hitachi）、南韓現代（Hyundai）等製造商，受到許多預算吃緊的州政府青睞。以芝加哥地鐵L線為例，龐巴迪的出價是每輛182萬美元，中國中車則是155萬美元，甚至提出在芝加哥蓋工廠的計畫。

威斯康辛州參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）表示，中國中車追求的並非利潤，而是能夠進一步打入美國市場，進而主導汽車、機器人、鐵路等全球產業，「當你能提供補貼，那你就能創造不公平的競爭環境，我們習慣美中之間這樣不合理的競爭。」另外，立法者也擔心，中國政府會利用安裝在列車上的技術，竊取民眾個資，對美國基礎建設造成破壞性影響。

目前這項法案已經得到兩黨議員支持，國會從軍費開支法案中增修一項條款，禁止州政府利用聯邦撥款購買中國國有企業的地鐵列車，未來幾周將繼續討論，作為年度國防法案的一部分。俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）表示，為了防止美國的交通系統被「不友好的」國家所控制，美國必須採取行動自我防衛。

▲中國中車的競標價格相當低廉，受許多預算吃緊的政府青睞。（圖／CFP）



根據美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic Security and Review Commission）的說法，中國中車2014年獲得了1億9400萬美元的補貼，第二年又獲得了2億6870美元。但國會研究處（Congressional Research Service）指出，中國中車未能贏得亞特蘭大（Atlanta）和紐約市（New York City）的地鐵合約，所以無法完全證實，政府補貼所構成的低廉價格，能夠成為中國中車中標的絕對因素。

中國中車發言人斯莫倫斯基（Dave Smolensky）表示，美國此舉是立法取消競爭對手資格，完全是以國家安全為幌子，「中國中車完全是這場假消息的受害者，是美國想要激起民眾對中國崛起的擔憂。」而中國中車芝加哥工廠的員工諾伯爾斯（Perry Nobles）也說，他不認為自己正在製造間諜列車，且能夠獲得資料的方法有很多，透過列車不是最容易的選擇，手機、電腦應該更好用。

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