逆「靖」改變　歐陽靖勇於築夢走出人生路

▲擁有多元斜槓人生，身兼作家、跑者、模特兒等多重身分的歐陽靖來分享精采的人生職涯歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

撕開星二代的標籤，努力對抗憂鬱症與厭食症，用跑步勇敢開創人生新方向的歐陽靖，應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署名人講座之邀，以「逆靖改變‧勇於築夢」分享她用自己快30歲，才找到人生目標的經驗，勉勵現場年輕學子及待業民眾。

講座一開場，歐陽靖從自己的背景開始剖析，她有一位明星媽媽譚艾珍，並沒有讓她的人生一路順遂，相反的星二代的光芒讓她從小歷經嘲笑、霸凌及貧窮，11歲時最愛的父親過世，讓她一夕間強迫自己長大，青少年時期她突然發現每天都過的很不開心，才發現原來已經患了憂鬱症及厭食症，6年的艱苦對抗，卻因為她總是自我認同低下，自我否定，讓病情起伏不定，直到連續2位好友都因為憂鬱症自殺，她看到家屬處理後事的麻木神情，才驚覺如果不改變人生的道路，未來這將會是她的寫照，「改變」契機的到來，是陪伴她度過人生低潮期的愛貓過逝，傷心難過隔天卻必須遠赴日本工作的歐陽靖，帶上了跑鞋，為了宣洩情緒在東京街頭跑步，這是她跑步的起點。

開始跑步後，歐陽靖想到曾讀過一句話「如果你想要體驗人生，就跑場馬拉松」，因此她為自己設下了挑戰全馬的目標，藉由進行挑戰來證明自己，過程中她慢慢開拓了視野及人生經歷，也意外受到來自四面八方的鼓勵及加油，最終她不只突破了自我設限的「撞牆期」，同時也收穫了未來人生的目標，最後她以馬拉松奧運金牌說過的話：「跑步與人生都沒有所謂失敗，只要你拒絕停下來」，勉勵現場聽眾勇於築夢不要放棄！

歐陽靖說奇蹟不在於她跑完了，而在於「起跑」，意志力讓她產生行動力，幫助她從谷底逆境走出，用跑步體驗不同人生，終於走出屬於自己的路！

雲嘉南分署秘書黃章一特地出席聆聽，他表示為使民眾對於職場有更宏觀視野、建立良好工作價值觀，分署今年度以「樂Fun人生越精彩」為年度主軸，於雲嘉南地區共辦理3場演講，累計近千位民眾熱情參與，今天首度邀請擁有多元斜槓人生，身兼作家、跑者、模特兒等多重身分的歐陽靖來分享精采的人生職涯歷程，期望以真人真事現身說法，讓在場者都能有所啟發，未來遇到人生瓶頸也能有一個參考指標，同時也不忘宣傳分署的強項是就業服務、職業訓練以及技能檢定，歡迎民眾有需求都可以就近向雲嘉南區的就業服務中心洽詢，想知道還有哪些精采講座，可洽分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢。