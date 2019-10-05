香港引《緊急法》禁蒙面　美眾院議長批：加深言論自由擔憂

▲禁蒙面法通過，港人示威不得再配戴蓋住臉部的東西。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



香港政府在4日宣布通過「禁蒙面法」，並在5日凌晨即刻生效，主要目的在於辨認示威者身分，引發香港民眾在昨夜開始嚴正抗議，衝突不斷。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在推特上批評，這麼做只會加深外界對於香港言論自由狀況的疑慮。

裴洛西在推特上轉貼香港通過「禁蒙面法」的消息，並表示「香港引用緊急法來禁止任何人配戴臉部面罩，這並沒有回應人民的訴求，只增加了論自由的擔憂」。

另外，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上批評，「林鄭月娥就香港的情勢不先尋求政治上的解決方式，反而使用緊急法禁蒙面，香港政府若是還想保持全球樞紐的地位，應該要重新考慮他們的優先事項」。



盧比歐是美國參院版「香港人權與民主法案」主要發起人。參議院外交委員會上個月底通過法案，要求美國國務卿每年審視香港自治狀況，以及評估香港是否仍該享有美國賦予的特殊待遇，還要向國會提出認證（certification）。

另外，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，不管事川普總統或是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在外交方面的政策都一樣，支持香港的自由與民主。