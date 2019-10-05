華聞快遞／黃金週＋動物日　海口全市單日接待遊客14萬人次

▲大雨過後的海南省。（圖／CFP）

《海南》黃金週＋動物日 海口全市單日接待遊客14萬人次

4日是大陸國慶黃金周第四天，也是第88個世界動物日，海口多部門聯合主辦的科普宣教活動在海南熱帶野生動物園舉行，截至14時許，海口市A級景區及主要景區、鄉村點共接待遊客14.37萬人次，主要景區門票收入250.07萬元（人民幣，下同）。（海南日報）

《四川》瀘石高速公路開工

瀘石高速北起雅康高速公路傘崗坪樞紐互通，止於雅西高速公路大杉樹樞紐互通，項目全長約97公里，設計速度80公里／小時，雙向4車道，總投資估算160.73億元。（四川日報）

《浙江》5G套餐最快本月開售 已有826萬預約用戶

目前5G套餐各檔位價格已基本確定，比起4G套餐價格並不會高多少，三大運營商在5G套餐方面將步調一致，最快月內上市開售。同時，流量單價的不斷下探也是必然趨勢。有業內人士表示，5G時代，1G流量價格可能就是1元或者是5毛。（海南日報）

《貴州》陸國慶假日前四天 貴州接待遊客3959萬人次

貴州省1日至4日共接待遊客3959.26萬人次，實現旅遊總收入304.2億元，同比分別增長22.31%和38.43%。其中納入監測的113個主要景區景點，省內自駕車遊客比重超過60%，32家溫泉景區遊客接待量達18.92萬人次。（貴州日報）

▲貴州觀光景點肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

《廣東》假期廣州一手房推新逾2200套

據廣州中原研究發展部監測，2019年「十一」假期廣州一手住宅實際開盤和加推共計約2221套，較去年同期上升17%，整體去化率接近六成，略優於下半年平均去化率水平。（南方日報）

《河北》秦皇島構建全域全季全業態旅遊發展新格局

今年以來，秦皇島市國際旅遊市場開發力度不斷加大，截至8月28日，秦皇島北戴河機場保障國際旅遊包機航班92架次，國際旅客吞吐量達到13642人次，航班平均客座率達88.5%，遠超前三年國際旅客吞吐量總和。（河北日報）

《北京》2019中法投資對話啟幕 探討兩國經貿合作新機遇

巴黎大區工商會會長柯靈（Didier Kling）在歡迎辭中表示，近年來，中法關係日益密切，兩國企業家也具有相互交流的強烈意願。通過舉辦論壇來進行經濟和文化方面的交流，有助於增強雙方的理解和互信，並在此基礎上共同探索互利合作的發展路徑。（中新社）

《新疆》烏魯木齊推動民營經濟高質量發展

今年初烏魯木齊市委、市政府從14個方面提出34條具體措施，此外，烏魯木齊高新區與27家金融機構和200餘家企業達成的合作機制運行順暢，今年上半年賦予企業204.3億元授信，投放貸款100多億元。（人民日報）

▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）